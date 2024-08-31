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Özbekistan'da bağımsızlığın 33. yılı kutlandı

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Özbekistan'da bağımsızlığın 33. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, kutlama programında yaptığı konuşmada ülkenin gelişimini ve spor başarılarını vurguladı.

Özbekistan'da bağımsızlığın 33. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Başkent Taşkent başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında bağımsızlığın 33. yılı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Taşkent'teki Yeni Özbekistan Parkı'nda düzenlenen programa, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, hükümet üyeleri, yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Mirziyoyev, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların Bağımsızlık Bayramı'nı kutlayarak, bağımsızlığın kazanılması sayesinde milli devletin yeniden tesis edildiğini belirtti.

"Özbekistan yeni bir tarihi döneme girmiştir. Bizzat bağımsızlık dolayısıyla dünya toplumunda kendi yerimizi edindik. Bununla ne kadar gurur duysak az." diyen Mirziyoyev, böylesine kutlu bir günde Özbekistan'ın bağımsızlığı için mücadele eden vatansever atalarını minnetle andı.

Mirziyoyev, son yıllarda Yeni Özbekistan'ın inşa edilmesi yönünde büyük adımlar attıklarını, ülkesinin dünyaya açıldığını, bölgede ve dünyada dost ve ortaklarının sayısının arttığını, Dünya Bankasının Özbekistan'ın Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) bu yıl yüzde 5,3 büyüyeceğini öngördüğünü ve ülkede GSYH'nin 2023 yılında ilk kez 100 milyar doları aştığını ifade etti.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Özbekistan kafilesinin 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmasının kendileri için tarihi öneme sahip olduğunu dile getiren Mirziyoyev, bu başarının Özbek sporcuların ülke halkına Bağımsızlık Bayramı hediyesi olduğunu söyledi.

Mirziyoyev, halihazırdaki son derece karmaşık ve tehlikeli dönemin önlerine yeni sınavlar ve sorunlar getirdiğini belirterek, "Hayat ne kadar zor olursa olsun ülkemizde demokratik reformlar sürdürülecektir, tüm gücümüz ve imkanlarımızı milletimizi memnun etmek, barış ve istikrarı pekiştirmek için seferber edeceğiz. Bundan sonra da Silahlı Kuvvetlerimizin çağdaş silah ve teçhizatla donatılmasına, muharebe potansiyelinin artırılmasına büyük önem vereceğiz." diye konuştu.

Halk oyunları ve gösterilerin sergilendiği program havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Bu arada, Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle, ülkenin kalkınmasına önemli katkıda bulunanlar Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla devlet ödülü ve nişanıyla ödüllendirildi.

Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla ülkede 4 günlük resmi tatil ilan edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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