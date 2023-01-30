Özbekistan'da apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında 5 kişi öldü Güncel Haberler Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin merkezi Nukus şehrinde, apartman dairesinde yaşanan doğal gaz patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin merkezi Nukus şehrinde, apartman dairesinde yaşanan doğal gaz patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doğal gaz patlaması Nukus şehrindeki 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Patlamada binada bulunan tüm daireler büyük hasar gördü. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, doğal gaz patlamasının yaşandığı apartmanda 5 kişinin cansız bedenine ulaşırken, patlamada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler 5 yaşındaki bir çocuğu da enkaz altından kurtardı. Apartman sakinleri tahliye edildi. Kaynak: AA / Güncel Özbekistan Güncel Haberler

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