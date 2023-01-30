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Özbekistan'da apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında 5 kişi öldü

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Özbekistan'da apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında 5 kişi öldü

Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin merkezi Nukus şehrinde, apartman dairesinde yaşanan doğal gaz patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin merkezi Nukus şehrinde, apartman dairesinde yaşanan doğal gaz patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doğal gaz patlaması Nukus şehrindeki 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi.

Patlamada binada bulunan tüm daireler büyük hasar gördü.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, doğal gaz patlamasının yaşandığı apartmanda 5 kişinin cansız bedenine ulaşırken, patlamada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekipler 5 yaşındaki bir çocuğu da enkaz altından kurtardı.

Apartman sakinleri tahliye edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Özbekistan Güncel Haberler

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