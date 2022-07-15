Özbekistan'da anayasa değişikliğinin tartışılması süresi 1 Ağustos'a kadar uzatıldı

Özbekistan'da anayasa değişikliği ile ilgili önerilerin kamuoyunda tartışılma süresi 15 gün daha uzatıldı.

Parlamentonun alt kanadı olan Yasama Meclisinden yapılan açıklamada, anayasa değişikliklerine ilişkin tasarının kamuoyunda görüşülme süresinin 1 Ağustos'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, anayasa değişikliğiyle ilgili vatandaşlar tarafından şimdiye kadar 85 binden fazla önerinin verildiği aktarılırken, bu tekliflerin analizinin kamuoyunda anayasa değişikliğiyle ilgili tartışma süresinin uzatılmasını gerektirdiği belirtildi.

25 Haziran'da Özbekistan anayasasında aralarında insan hak ve özgürlükleri, toplum ve birey, ülkenin idari-bölgesel yapısı ve yönetimi, cumhurbaşkanı görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkarılması, cumhurbaşkanının bazı yetkilerinin parlamentoya devredilmesi, yerel yöneticilerin yetki ve vekaletleri, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirilmesiyle ilgili bazı teklifler kamuoyunda tartışılmaya açılmıştı.

Karakalpakistan'daki olaylar

Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsünün değiştirilmesiyle ilgili bazı tekliflerin kamuoyunda tartışılmaya başlanmasının ardından bölgede protestolar düzenlerken, gösteriler şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Bunun üzerine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gösterilerin yapıldığı Nukus'a giderek Karakalpakistan'ın statüsünün değiştirilmeyeceğini bildirmişti.

Mirziyoyev'in gösterilerin devam etmesi nedeniyle imzaladığı kararnameyle Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde 2 Ağustos'a kadar OHAL ilan edilmişti.

Olaylarda 4'ü polis 18 kişi hayatını kaybederken, 38'i kolluk gücü olmak üzere 243 kişi yaralanmıştı.