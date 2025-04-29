Özbekistan'da 4. Uluslararası Bahşı Sanatı Festivali Düzenlendi

Özbekistan'ın tarihi Hive şehrinde halk destanlarını okuma sanatı olan 4. Uluslararası Bahşı Sanatı Festivali düzenlendi.

Özbekistan hükümeti tarafından Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının (ISESCO) destekleriyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Bahşı Sanatı Festivali'ne 40'tan fazla ülkeden yaklaşık 200 sanatçı ve bilim insanı katıldı.

Festivalin açılışında, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Kırgızistan Kültür Bakan Yardımcısı Gulbara Abdıkalıkova, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türk Kültürü ve Mirası Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev ile çok sayıda davetli de yer aldı.

Hive'deki festival çerçevesinde 2. Türk Dünyası Kültür Forumu ile "Özbekistan'da Bahşı Sanatı: Güncel Araştırmalar ve Perspektifler" konulu bilimsel konferans düzenlendi.

Beş gün süren festivalin ardından kazananlar belirlenirken, festivalin büyük ödülünü ve 7 bin dolarlık para ödülünü Azerbaycan'ın Aşıklar Grubu kazandı.

Festivalde, birinci olan Özbek Muyassar Jumatova ile Türkmenistanlı Bahşı Sanatı ekibi, 5'er bin dolarlık para ödülü aldı.

Festivalde ikinciliği Kazakistanlı Turikpen Kensulu ile Özbekistanlı Usman Abdullayev paylaşırken, üçüncülüğe ise Moğolistanlı İkhagvasuren Lkhamragcha, Rusyalı Aksiniya Stepanova ve Özbek Ziyadulla Ahmedov layık görüldü.???????