Özbekistan'da 4. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu başladı.

Başkentteki Kongre Merkezi'nde başlayan foruma Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adilbek Kasimaliyev, Tacikistan Başbakanı Kahir Rasulzade, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso, BRICS bünyesindeki Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff'in de aralarında bulunduğu 100'e yakın ülke ve uluslararası kuruluştan 3 bin civarında yetkili ve uzman katılıyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, forumun açılışında yaptığı konuşmada, bugün dünya toplumunun ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu, küresel güvenliğe ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik ciddi tehditlerin arttığını ve jeopolitik süreçlerin gözler önünde hızla değiştiğini, küresel silahlanma yarışının yeniden kızıştığını belirterek, ekonomik krizin sonuçları ve finansal kaynakların yetersizliği nedeniyle dünyadaki Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) büyüme oranının son üç yıldır gerilediğini söyledi.

"Filistin halkının kendi bağımsız devletine sahip olma hakkı vardır"

Ukrayna ve Filistin'deki duruma da değinen Mirziyoyev, "Ukrayna ile ilgili durumun yalnızca diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine inanıyor ve İstanbul'da gerçekleşen doğrudan görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Aynı zamanda Gazze'de uzun süredir devam eden trajediye dikkati çeken Mirziyoyev, "21. yüzyılda, gözlerimizin önünde bu kadar çok masum insanın ölmesinin hiçbir şeyle aklamak mümkün değil. Bu soruna tek çözüm, çatışmanın uluslararası hukuk ve kabul edilen kararlar temelinde adil bir şekilde çözülmesidir. Filistin halkının kendi bağımsız devletine sahip olma hakkı vardır." ifadelerini kullandı.

Mirziyoyev, mevcut zorlu koşullarda, Özbekistan'ın ekonomik istikrarını korumaya odaklandıklarını dile getirerek bu çerçevede son 8 yılda GSYH'sinin iki kat arttığını, 2030'a kadar bu rakamım 200 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini belirtti.

Son dönemde dünyada minerallere olan talebin giderek arttığını ifade eden Mirziyoyev, Özbekistan'da büyük tungsten, molibden, magnezyum, lityum, grafit, vanadyum, titanyum ve diğer mineraller rezervlerinin bulunduğunu dile getirdi.

" Özbekistan, yabancı yatırımcılar için tüm koşulları yaratıyor, onları her şekilde destekliyor"

Mirziyoyev, ülkesinin gelecek yıl Dünya Ticaret Örgütüne üyeliğinin sonuçlandırılmasını umut ettiklerini ve bu çerçevede ülkedeki çok sayıdaki yasa ve standartları uluslararası normlarla uyumlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak ülkede yabancı yatırımcılar için daha elverişli iş ortamı sağlayacak ve yabancı yatırımcıların faaliyetlerini aşırı denetimlerden koruyacak bir sistem oluşturacaklarını kaydetti.

Son yıllarda komşu ülkelerle sürdürdükleri dostça ilişkiler sonucunda, Orta Asya'da tamamen yeni bir işbirliği ortamının oluştuğuna işaret eden Mirziyoyev, "Genel olarak, Orta Asya'da 'yatırım ve ticaret için tek bölge' kavramının uygulanmasını öneriyoruz. Bu bağlamda uluslararası örgütlere çağrıda bulunmak istiyorum: Bölgesel projeleri desteklemek için yeni finansal mekanizmalar kurmanın zamanı geldi. Birlikte hareket edersek Orta Asya'yı barış ve kalkınma bölgesine dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Mirziyoyev, yatırımın bir finansal kaynaktan ziyade, teknoloji, bilgi, kalifiye personel, uluslararası üretim zincirine entegrasyon, yani gerçek kalkınma anlamına geldiğini söyleyerek " Özbekistan, iyi niyetli yabancı yatırımcılar için tüm koşulları yaratıyor, onları her şekilde destekliyor ve bunu garanti ediyor. Ülkemizdeki tüm kapılar sizin için her zaman açık. En önemlisi, faaliyetlerinizi koruyan yasalarımız, diyaloğa açık devletimiz ve işbirliğine hazır çalışkan halkımız var." diye konuştu.

İki gün sürecek forum kapsamında Özbekistan'daki iş ve yatırım imkanları ve yatırım projeleriyle ilgili sunumlar yapılacak. Forum kapsamında ayrıca ilk kez Özbekistan Ulusal Sergisi ile Yabancı Yatırımcılar Konseyi 3. Toplantısı gerçekleştirilecek.