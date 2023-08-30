Özbekistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinde Büyükelçi Olgan Bekar ve Askeri Ataşe Albay Abdülkadir Avcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Özbekistan İçişleri Bakan Yardımcısı Yahyacan Abdulhakov, Savunma Bakan Yardımcısı Hamdam Karşiyev, Ulusal Muhafızlar Ordusu Komutan Yardımcısı Mamircan Ganiyev, İçişleri Bakanlığı Akademisi Rektörü Rustam Hatamov, Kamu Güvenliği Üniversitesi Rektörü Mirzayusuf Rustambayev, bazı diplomatlar, yabancı elçiliklerin askeri ataşeleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başlayan törende, Büyükelçi Bekar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajını okudu.

Resepsiyonda Askeri Ataşe Avcı da katılmalarından dolayı davetlilere teşekkür etti.

Türkiye'nin tarihinde pek çok zaferin olduğunu, ancak bunlardan sadece birkaçının bugün kutladıkları Zafer Bayramı kadar halkın kaderi üzerinde bu kadar geniş bir etki yarattığını kaydeden Avcı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da bir direniş hareketini örgütlemeyi başardığını ve 101 yıl önce işgalci güçleri yenerek ülkeyi özgürlüğe kavuşturduğunu belirtti.

Avcı, "Bu uzun mücadelenin bir parçası olarak 30 Ağustos 1922 tarihi, Türk milletinin yeniden doğuş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluş Günü olmuştur. Bu nedenle 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olarak kutlanmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, Ulu Önder Atatürk'ü ve milleti için can veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize en içten saygılarımı sunuyorum." dedi.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından ikramlarda bulunuldu.