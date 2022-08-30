Özbekistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonla kutlandı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği konutunda Büyükelçi Olgan Bekar ve Askeri Ataşe Albay Abdülkadir Avcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Özbekistan Savunma Bakan Yardımcısı Alişer Narbayev, diplomatlar, yabancı elçiliklerin askeri ataşeleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başlayan törende, Büyükelçi Bekar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajını okudu.

Büyükelçi Bekar, törende yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk halkı ve ordusunun Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde mücadelelerin en onurlusunu sergilediğini kaydederek, "1919'da zor şartlar ve yokluklar içerisinde yakılan istiklal meşalesi, tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen Gazi Mustafa Kemal'in ve silah arkadaşlarının öncülüğünde 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle zafere taşınmıştır." dedi.

Bu zaferin siyasi ve sosyal sonuçları itibarıyla da tarihe yön verdiğini, emperyalistlere karşı istiklal savaşı yürüten birçok mazlum halka ilham ve umut kaynağı olduğunu vurgulayan Bekar, şöyle devam etti:

"Türk milletinin en zor gününde, tam bir asır önce, ata yurt Özbekistan'daki kardeşlerimizin Anadolu'daki kardeşlerine ulaştırdığı maddi yardımları minnetle yad ediyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda Türk milleti, canla başla bir varoluş mücadelesi verirken, 1920 yılında Buhara Halk Cumhuriyeti tarafından Kurtuluş Savaşı'mıza gönderilen altınlar Anadolu'da küllerinden doğan milletimize ve Cumhuriyetimize can suyu olmuştur.

Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milleti için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından ikramlarda bulunuldu.