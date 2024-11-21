Özbekistan'da 29. Uluslararası Taşkent Turizm Fuarı Açıldı

Özbekistan'da "Büyük İpek Yolunda Turizm, 29. Uluslararası Taşkent Turizm Fuarı" açıldı.

Özbekistan hükümetinin düzenlediği fuara, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 40'a yakın ülkeden 300'den fazla turizm şirketi ve acente katılıyor.

Özbekistan'ın seyahat acenteleri, inanç, gastronomi, kültür, kış ve diğer alanlardaki turizm potansiyelinin sergilendiği fuarda, diğer ülkelerin yanı sıra Türk şirketleri de stant açtı.

Ülkenin tüm il ve bölgelerinin turizm potansiyelinin yanı sıra diğer ülkelerin seyahat imkanlarının da sergilendiği fuar çerçevesinde Özbek el sanatları örnekleri, geleneksel giysiler, halk oyunları ve milli yemekler de tanıtılıyor.

Özbekistan Turizm Devlet Komitesi Başkanı Umid Şadiyev, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, fuarın Orta Asya'da turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve şirketler için önemli bir buluşma yeri olduğunu kaydederek, fuarda ayrıca Özbekistan'ın farklı alanlardaki turizm potansiyelinin sergilendiğini belirtti.

Şadiyev, son yıllarda ülkede turizmin ve turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını anımsatarak, bunun sonucunda geçen sene ülkeye gelen turist sayısının 7 milyona ulaştığını, bu yıl ise bu rakamın 10 milyona ulaşmasının hedeflendiğini vurguladı.

Son yıllarda Özbekistan'ın turizmi geliştirmenin yanı sıra bu sektördeki uzman ve yetkilileri bir araya getiren ülke olarak da öne çıktığını dile getiren Şadiyev, bu çerçevede geçen sene Semerkant'ta Dünya Turizm Örgütü 25. Genel Kurulu Toplantısı'nın, bu yıl ise İslam İşbirliği Teşkilatı Turizm Bakanları Toplantısı'nın düzenlendiğini aktardı.

Şadiyev, 1995'ten beri düzenlenen bu fuara ilgi ve katılımın giderek arttığına dikkati çekerek fuar katılımcılarının sayısı ve coğrafyasının da giderek genişlediğini sözlerine ekledi.

Fuar kapsamında ayrıca turizmin geliştirilmesi ile ilgili konferans ve seminerler ile milli giysilerin tanıtıldığı defile düzenlenecek.

Her sene geleneksel olarak düzenlenen turizm fuarı çerçevesinde ülkenin bu alandaki potansiyelinin sergilenmesinin yanı sıra yerli ve yabancı ülkelerin şirket ve acenteleri arasında işbirliği anlaşmaları imzalanıyor.

Fuar, 23 Kasım'da sona erecek.