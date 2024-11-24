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Özbekistan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

Özbekistan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı
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Taşkent'te düzenlenen etkinlikte, Türk öğretmenler ve üniversite hocaları bir araya geldi. Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da programda yer aldı.

Özbekistan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Taşkent'teki bir lokantada düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Taşkent Türk İlköğretim Okulu ve Taşkent Türk Lisesi'nde görevli öğretmenler ile Milli Eğitim Bakanlığınca Özbekistan'daki üniversitelerde görevlendirilen öğretim görevlileri katıldı.

Programda Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da hazır bulundu.

Programla ilgili olarak konuşan Taşkent Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ebubekir Aydın, Özbekistan'da müşavirliğe bağlı 54 Türk öğretmenin görev yaptığını, ana vatandan uzakta, ata yurdu Özbekistan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamanın ayrı bir mutluluk verdiğini belirtti.

Aydın, öğretmenliğin diğer mesleklerden farklı olarak tüm insanlık için kutsal bir meslek olduğunu ifade ederek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Etkinlikte davetlilere Türk mutfağından yemekler ikram edildi.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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