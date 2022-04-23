Özbekistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Özbekistan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli ülkelerden çocukların katılımıyla kutlandı.

Taşkent Büyükelçiliği ve Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD) iş birliğinde, Alişir Nevai Sanat Sarayı'nda düzenlenen programda, Taşkent Türk Okulunun yanı sıra Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Eğitim Kurumları Ajansı bünyesindeki Abdullah Kadiri Yaratıcılık Okulu, Özbekistan Kültür Bakanlığına bağlı müzik ve sanat okulları, İngiliz Okulu, Özbekistan Dünya Dilleri Devlet Üniversitesi akademik lisesi öğrencileri ile Azerbaycan Kültür Merkezi ve Özbekistan Türk Milli Kültür Merkezi çocuk halk oyunları ekipleri dans etti, şarkı söyledi.

Bu yıl üçüncü kez uluslararası festival olarak kutlanan bayrama, 3 binden fazla davetli katıldı.

Ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ile yabancı misyon şeflerinin de bulunduğu törende, Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kurulduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da başlattığı milli mücadelenin TBMM'nin kuruluşuyla Türk milletine mal olduğunu belirten Bekar, milli egemenliğin hafızasında bir dönüm noktası olan bu anlamlı günü her yıl bayram olarak kutladıklarını ifade etti.

Bekar, 23 Nisan'ı çok daha anlamlı hale getiren bir diğer hususun da bu bayramın Büyük Önder Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesi olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"23 Nisan günü, demokrasinin ve milli egemenliğin timsali olmasının yanı sıra milletimizin çocuklara, yani geleceğimize verdiği değerin bir işaretidir. 23 Nisan, tüm dünyadan çocuklarımızın katılımıyla Türkiye devleti ve Türklerin yaşadığı ülkelerde coşku ve sevinçle kutlanmaktadır. Farklı ülkelerden ve milletlerden çocukların bir araya geldiği kutlamalarda, yarının büyükleri arasında sevgi ve kardeşlik bağları tesis edilmektedir. Bu çerçevede, Taşkent'te üçüncüsünü düzenlediğimiz 23 Nisan Çocuk Bayramı Festivali'nin artık gelenekselleşmekte olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz."

Ortak tarih, dil, inanç ve kültür temelinde asırlara dayalı kardeşlik bağlarına sahip Özbekistan'da bu kutlamayı gerçekleştiriyor olmanın özel bir anlam ifade ettiğini, büyük bir ivmeyle gelişmekte olan ikili ilişkilerin bu özel günler sayesinde daha da pekiştiğini dile getiren Bekar, "Sayın Cumhurbaşkanlarımız arasındaki samimi dostluk ve kardeşlik bağları, bu etkinliklerle yarının büyükleri olan çocuklarımız arasında da kurulmaktadır." dedi.

UTİD Başkanı Davut Azmi Erbaş da ata yurdu Özbekistan'da TBMM'nin kuruluşunun ve milli egemenliğe kavuşmanın 102. yılını büyük coşku, gurur ve heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Festival kapsamında dans gösterileri yapıldı, şarkı ve türküler seslendirildi. Festivale katılan çocuklara, "23 Nisan Çocuk Şenliği" yazılı tişörtler, şapkalar ve çeşitli hediyeler verildi.