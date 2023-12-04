Özbekistan'da 174 Özbek aydın, eski Sovyetler Birliği dönemindeki haksız hükümlerden beraat etti

Özbekistan Yüksek Mahkemesi, 1930-1931 yıllarında hapis, sürgün ve idam edilen 174 Özbek aydının mahkeme kararıyla beraat ettiğini açıkladı. Eski Sovyetler Birliği rejimine karşı çıktıkları gerekçesiyle suçlanan bu kişilerin arasında ünlü yazar Abdulla Kadiri de bulunuyor.

??????? Özbekistan'da, eski Sovyetler Birliği döneminde rejim karşıtı olduğu gerekçesiyle 1930-1931 yıllarında hapis, sürgün ve idam edilen 174 Özbek aydın mahkeme kararıyla beraat etti.

Özbekistan Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, 1930-1931 yıllarında mahkeme kararı olmadan baskı altında tutulan, toplama kamplarına gönderilen, hapis, sürgün ve idam edilen Sovyet karşıtı ayaklanmalarda yer alan 174 kişinin aklanmasıyla ilgili davanın sona erdiği bildirildi.

Söz konusu kişilerin, eski Sovyet yönetimince rejime karşı çıkma, silahlı çete kurma ve silahlı isyan başlatmakla suçlandığı kaydedilen açıklamada, Özbekistan Yüksek Mahkemesince bu kişilerin beraatine karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, aklanan kişiler arasında 1926 yılında rejime muhalefet ve yasa dışı faaliyetlerde bulunmaktan dolayı hüküm giyen ve daha sonra kurşuna dizilerek öldürülen, Özbek edebiyatının ilk romancısı, ünlü yazar Abdulla Kadiri'nin de bulunduğu vurgulandı.

Sovyetler döneminde 100 bin kişi hüküm giymiş, 13 bin kişi de kurşuna dizilmişti

Özbekistan'da hükümet kararıyla eski Sovyetler Birliği rejimince 1920-1950 yıllarında çeşitli cezalara çarptırılanların aklanmasına yönelik çalışmaları yürütecek bir komisyon kurulmuştu.

Eski Sovyet döneminde haksız hüküm giyen, sürgün veya idam edilen Özbek aydını ve milli mücadelede yer alan kişilerin aklanması amacıyla Özbekistan Yüksek Mahkemesince 2021-2023 yıllarında yapılan farklı duruşmalarda toplam 856 Özbek aydını mahkeme kararıyla aklanmıştı.

Eski Sovyetler Birliği döneminde 1937-1953 yıllarında Özbekistan'da rejim karşıtı olduğu gerekçesiyle yaklaşık 100 bin kişi farklı cezalara çarptırılmış, 13 bin kişi ise kurşuna dizilmişti.