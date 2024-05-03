Özbekistan Cumhurbaşkanı Yabancı Yatırımcılarla Buluştu

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkede faaliyet gösteren yabancı şirketlerin temsilcileriyle "Yabancı Yatırımcılar Konseyi 2. Toplantısı"nda bir araya geldi.

Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katılan yabancı iş insanlarıyla görüşen Mirziyoyev, yabancı şirketlerin ülkedeki reformlara önemli katkılar sağladığını kaydederek, "Siz ülkemizin yakın dostlarına, yeni Özbekistan'ın kalkınmasına yaptığınız değerli katkılardan dolayı derin şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Türk şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Mirziyoyev, dünya ekonomisindeki istikrarsızlıkların arttığı, enerji, gıda sektörleri ve ekolojik sistemdeki krizlerin derinleştiği zorlu bir dönemde yabancı iş insanlarıyla istişarede bulunarak, somut ve yapıcı adımlar atmaya yönelik görüş alışverişinde bulunmak istediğini belirtti.

Hükümet ile yatırımcılar arasındaki açık ve etkili iletişimi "sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın anahtarı" olarak nitelendiren Mirziyoyev, yabancı şirketleri, ülkesinde gerçekleştirilecek projelerde aktif yer almaya çağırdı.

Yabancı iş insanlarının zengin bilgi ve tecrübeleri ile çağdaş yaklaşımlarının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Mirziyoyev, iş insanlarının büyük desteğiyle ülkesinin hızla büyümeye devam edeceğini söyledi.

Mirziyoyev, yabancı iş insanlarıyla omuz omuza, dayanışma içinde, ülke halkının yaşam standartlarının yükseltilmesi ve ülkenin müreffeh geleceğinin güvence altına alınmasına yönelik çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

???????Yabancı iş insanlarının Özbekistan ile uzun vadeli işbirliğini ve yapıcı diyaloğu genişletme yönündeki arzu ve çabalarının kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Mirziyoyev, "Ülkemizde işinizi başarıyla yürütmeniz, kendinizi özgür ve güvende hissetmeniz için gereken tüm koşulları yaratacağız. Tüm girişimlerinizi ve önerilerinizi tam olarak değerlendireceğimize dair sizi temin ederim." diye konuştu.

Mirziyoyev, bundan sonra Yabancı Yatırımcılar Konseyi çalışmalarının tamamen yeni bir sistem üzerinden yürüyeceğini belirtti.

Özbek bakan ve yetkililerin yabancı iş insanlarıyla her ay düzenli toplantılar gerçekleştireceğini kaydeden Mirziyoyev, yabancı iş insanlarının tüm önerilerinin tek tek değerlendirileceğini, her teklif ve proje için ayrı yol haritası oluşturulacağını, kendisinin ise tüm bunları sıkı şekilde kontrol edeceğini sözlerine ekledi.