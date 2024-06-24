Özbekistan Cumhurbaşkanı Putin'e taziye mesajı gönderdi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki saldırıda hayatını kaybedenler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki saldırıda hayatını kaybedenler için Putin'e gönderdiği taziye mesajında, terör saldırısında hayatını kaybeden kolluk kuvvetleri ve din görevlileri için taziyelerini iletti.

Mirziyoyev, Dağıstan'daki terör saldırısını şiddetle kınayarak, bu tehditlere karşı mücadelede ilgili kurumlar arasında aktif işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını kaydetti.

Olay

Rusya İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde, kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediği bildirilmişti.

Rusya Soruşturma Komitesi, bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 15 polis ve bir papaz dahil 4 sivilin hayatını kaybettiğini, saldırganlardan 5'inin öldürüldüğünü duyurmuştu.