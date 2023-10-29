Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Sizinle birlikte, halklarımızın genel kalkınmasını sağlamak için üzerinde anlaştığımız tüm büyük projeleri ve programları tam olarak uygulayacağız ve hedeflerimize ulaşacağız.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Sizinle birlikte, halklarımızın genel kalkınmasını sağlamak için üzerinde anlaştığımız tüm büyük projeleri ve programları tam olarak uygulayacağız ve hedeflerimize ulaşacağız." ifadesini kullandı.

Mirziyoyev, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yayınlanan mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle tebrik etti.

İki ülke halkları arasında ortak dil, ortak gelenekler, karşılıklı saygı ve dayanışma ilkelerine dayalı kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin son yıllarda nitelik açısından yüksek bir düzeye ulaşmasından ve ikili ilişkilerde yeni bir tarihi dönemin başlamasından büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Mirziyoyev, "Sizinle birlikte, halklarımızın genel kalkınmasını sağlamak için üzerinde anlaştığımız tüm büyük projeleri ve programları tam olarak uygulayacağız ve hedeflerimize ulaşacağız." değerlendirmesini yaptı.

Mirziyoyev mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık, esenlik ve devlet yönetiminde yeni zaferler, kardeş Türk halkına da huzur ve kalkınma diledi.