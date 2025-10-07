Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, TDT Devlet Başkanları 12. Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Şevket Mirziyoyev, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) konumu ve yetkisini daha da güçlendirmek ve yakın gelecekte etkili bir işbirliği platformu olarak yerini sağlamlaştırmak amacıyla Türk devletleri arasında Stratejik Ortaklık, Ebedi Dostluk ve Kardeşlik Anlaşması'nın imzalanmasını önerdi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla düzenlenen TDT Devlet Başkanları 12. Zirvesi'nde konuştu.

Konuşmasının başında Azerbaycan'ın Ermenistan ile imzaladığı Barış Bildirisi'ni tüm Türk halklarının ortak zaferi olarak nitelendiren Mirziyoyev, bu tarihi mutabakatın teşkilat üyesi ülkeler için ticaret, ekonomi, ulaştırma, beşeri işbirliği alanlarında geniş fırsatlar kapısını araladığını belirtti.

Mirziyoyev, bu toplantının dünyadaki karmaşık jeopolitik değişimlerin yaşandığı ve güvenlik tehditlerinin giderek arttığı bir ortamda gerçekleştiğine dikkati çekerek, dünyadaki ve Avrasya bölgesindeki bu sorun, zıddiyet ve çatışmaların Türk devletlerini de olumsuz etkilediğini kaydetti.

"Erdoğan'ın, sorunları müzakereler yoluyla çözme çabalarını destekliyoruz"

Gazze Şeridi'ndeki facia, Ukrayna çevresindeki durum, İran'ın nükleer programı sorunu ve Afganistan'ın istikrarı meselelerinin kendilerini derinden endişelendirdiğini söyleyen Mirziyoyev, şöyle konuştu:

"Dünyanın güçlü ülkeleri tarafından adil bir dünya düzeni oluşturma, karşılıklı güven ve güvenliği sağlama yönündeki çabaları ve yeni planları memnuniyetle karşılıyoruz. Özellikle bizler Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorunları müzakereler yoluyla yapıcı bir şekilde çözmeyi amaçlayan pratik çabalarını takdir ediyor ve her açıdan destekliyoruz."

Mirziyoyev, küresel durumu analiz etmek ve kararlar almak üzere TDT dışişleri bakanları ve istihbarat başkanlarının ortak toplantılarının düzenli yapılmasını önererek, ilk toplantının gelecek yıl Semerkant'ta düzenlenmesini teklif etti.

TDT'nin kısa sürede etkili bir uluslararası örgüt haline geldiğini ifade eden Mirziyoyev, teşkilat bünyesinde 35'ten fazla alanda işbirliği yürütüldüğünü ve ticaret hacminin 2030 yılına kadar iki katına çıkmasının beklendiğini dile getirdi.

"Türk devletleri arasında stratejik ortaklık, ebedi dostluk ve kardeşlik anlaşması imzalansın"

Mirziyoyev, TDT'nin konumunu daha da güçlendirme ve yakın gelecekte etkili bir işbirliği platformu olarak yerini sağlamlaştırmanın öncelikli vazifelerinden olduğunu kaydederek, "Bu bağlamda, Türk devletleri arasında Stratejik Ortaklık, Ebedi Dostuluk ve Kardeşlik Anlaşması'nın bir an önce uzlaşarak kabul edilmesini öneriyoruz. Bu önemli anlaşma işbirliğimizi geliştirme yolunda, ana siyasi belge olarak kardeş halklarımızı daha da yakınlaştırmak, pratik temasları yeni bir seviyeye taşımak için sağlam bir temel oluşturacaktır." dedi.

Çok yönlü ortaklıklarını daha da genişletmek ve hızlandırmak amacıyla TDT'nin 2030 Kalkınma Stratejisi ve Yol Haritası'nın geliştirilmesini öneren Mirziyoyev, bu çerçevede ülkeler arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini ve endüstriyel işbirliğinin derinleştirilmesini ana hedef olarak gördüklerini belirtti.

"Türk Devletleri Ekonomik Ortaklık Daimi Konseyi kurulsun"

Mirziyoyev, Türk Yatırım Fonu projelerini ve somut işbirliğini geliştirmek amacıyla Başbakan Yardımcıları tarafından yönetilecek Türk Devletleri Ekonomik Ortaklık Daimi Konseyi'nin kurulmasını önerirken, bu konseye Taşkent'te yer tahsis etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Konsey kapsamında bir dizi yeni girişimleri hayata geçirebileceklerini dile getiren Mirziyoyev, bu çerçevede Türk Sanayi İttifakı ile yeşil enerji, ileri teknolojiler ve stratejik minerallerin kazandırılması için Yeşil Dönüşüm Konsorsiyumu'nun oluşturulmasını teklif etti.

Mirziyoyev, ulaştırma ve lojistik alanındaki vizyonunu aktarırken, Türk devletlerinin ulaştırma alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve uluslararası transit koridorlarının geliştirilmesinde koordineli bir politika yürütülmesinin önemli olduğunu belirtti.

Orta Koridor'un rekabet gücüyle öne çıkması için makul tarifeler ve dijital gümrük prosedürlerinin önemine değinen Mirziyoyev, özellikle Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu ve Trans Afgan demir yolu ile Orta Koridorun bağlantılı hale gelmesinin stratejik bir kara yolu sistemi oluşturacağını ifade etti.

Mirziyoyev, gıda güvenliği alanında TDT ülkelerinin potansiyeline dikkat çekerek, organik ürünlerin gelecekte dünya pazarına tek bir marka altında girmesi hedefiyle uzman çalışma grubunun kurulmasını önerdi.

Yapay zeka, dijitalleşme ve yaratıcı ekonomi sektörlerinin ülkelerinin sürdürülebilir kalkınmasında önemli itici güç haline geldiğini kaydeden Mirziyoyev, bu alandaki çabalarını birleştirerek yapay zeka ve yaratıcı ekonomi projelerini uygulamaya ilişkin yol haritasını kabul etmeyi teklif etti.???????