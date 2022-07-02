Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, protestoların düzenlendiği Karakalpakistan'a gitti - Haberler

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, protestoların düzenlendiği Karakalpakistan'a gitti

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, protestoların düzenlendiği Karakalpakistan'a gitti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülke anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirilmeyeceğini bildirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülke anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirilmeyeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, Özbekistan anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin bazı tekliflerin kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından protesto gösterilerinin düzenlendiği Karakalpakistan'ın merkezi Nukus şehrine gitti.

Mirziyoyev, Nukus'ta bölgenin önde gelenleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Mirziyoyev, Karakalpak halkının görüşlerini dikkate aldıklarını belirterek, Karakalpakistan'ın statüsüyle ilgili anayasa maddelerinin değiştirilmeyeceğini vurguladı.

Mirziyoyev, görüşmede Karakalpakistan halkına seslenerek, "Yüzyıllar boyunca ülkemizde süregelen ezeli dostluk ve kardeşliği, karşılıklı saygı ve sevgiyi, birliğimizi, barış ve istikrar ortamını korumak hepimizin görevidir. Bu bizim anayasal reformlarımızın temel amacıdır." dedi.

Yasa dışı eylem düzenleyenlere de seslenen Mirziyoyev, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumun huzurunu ve kamu güvenliğini bozmaya çalışanlara karşı kanun çerçevesinde sıkı tedbirler alınacaktır. Özbekistan'da 'Hukuk önceliklidir, suçun cezası kaçınılmazdır' kuralının sağlanması için tüm güçler ve imkanlar yeterlidir. Mevcut durumda tüm vatandaşlarımızı birlik ve dayanışma göstermeye, akılcı davranmaya, çeşitli kötü niyetli çağrı ve eylemlere kapılmamaya çağırıyorum. Asil ve hoşgörülü Karakalpak halkının zekasına ve bilgeliğine inanıyorum."

Dün, Özbekistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nukus şehrinde, ülke anayasasında yapılması öngörülen değişiklikleri "yanlış yorumlayan" bir grup vatandaşın gösteri düzenlediği bildirilmişti.

Özbekistan'da son dönemde ülke anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirilmesi için bazı teklifler kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştı.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

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