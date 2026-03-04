Haberler

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Körfez ve Orta Doğu liderleriyle telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşmek üzere çeşitli ülkelerin liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel istikrar, barış ve çatışmaların durdurulması ön plana çıktı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Orta Doğu'daki son gelişmeler üzerine Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn, Ürdün ve Umman liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife, Ürdün Kralı II. Abdullah, Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile telefonda görüştü.???????

Görüşmelerde, Orta Doğu'daki durumun ve çatışmaların tırmanmasının bölgesel istikrar ve barış için ciddi tehdit oluşturduğu belirtildi.

İslam alemi için kutsal olan ramazan ayında, ülkelerin egemenliğini, barış ve huzurunu tehdit eden her türlü eylemin derhal sona erdirilmesinin bölge ülkelerinin ortak çıkarlarına hizmet edeceği vurgulandı.

Taraflar, sivillerin zarar görmesine yol açan ve kamu düzenini tehdit eden eylemlerin durdurulması gerektiğinin altını çizerek, sorunların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Mirziyoyev, bu zorlu süreçte söz konusu ülkelerin yönetimleri ve halklarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, bu ülkelerdeki Özbekistan vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması ve ülkelerine dönüşlerinin kolaylaştırılması için gösterilen destek dolayısıyla muhataplarına teşekkür etti.

Arap liderler de Özbekistan'ın sergilediği dayanışma ve destek mesajlarından memnuniyet duyduklarını belirterek, ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki kararlılıklarını yineledi.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi

İsrail askerleri ile çatışmaya girdiler
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Netanyahu Trump'a hesap sordu: İran'la gizli ateşkes mi görüşülüyor?

O iddiaya çok kızdı! Netanyahu Trump'a hesap sordu
Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Savaş Avrupa'ya da sıçrayabilir! Rusya, o ülkeyi açık açık uyardı
Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi

İsrail askerleri ile çatışmaya girdiler
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu