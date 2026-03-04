Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Körfez ve Orta Doğu liderleriyle telefonda görüştü

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Orta Doğu'daki son gelişmeler üzerine Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn, Ürdün ve Umman liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife, Ürdün Kralı II. Abdullah, Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, Orta Doğu'daki durumun ve çatışmaların tırmanmasının bölgesel istikrar ve barış için ciddi tehdit oluşturduğu belirtildi.

İslam alemi için kutsal olan ramazan ayında, ülkelerin egemenliğini, barış ve huzurunu tehdit eden her türlü eylemin derhal sona erdirilmesinin bölge ülkelerinin ortak çıkarlarına hizmet edeceği vurgulandı.

Taraflar, sivillerin zarar görmesine yol açan ve kamu düzenini tehdit eden eylemlerin durdurulması gerektiğinin altını çizerek, sorunların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Mirziyoyev, bu zorlu süreçte söz konusu ülkelerin yönetimleri ve halklarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, bu ülkelerdeki Özbekistan vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması ve ülkelerine dönüşlerinin kolaylaştırılması için gösterilen destek dolayısıyla muhataplarına teşekkür etti.

Arap liderler de Özbekistan'ın sergilediği dayanışma ve destek mesajlarından memnuniyet duyduklarını belirterek, ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki kararlılıklarını yineledi.