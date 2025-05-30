Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Orta Asya-İtalya İşbirliğini Güçlendirme Vurgusu Yaptı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesinin Orta Asya- İtalya formatındaki karşılıklı menfaat ve çok yönlü işbirliğine dayalı ilişkileri daha da geliştirilmesinden yana olduğunu belirtti.

Mirziyoyev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Birinci Orta Asya- İtalya Zirvesi'nde konuştu.

Bu toplantının Semerkant'ta düzenlenen Orta Asya-Avrupa Birliği Zirvesi'nde varılan anlaşmaların bir sonucu olduğunu kaydeden Mirziyoyev, iki bölge arasındaki zengin geçmişin yeni dönemde kapsamlı ortaklık için sağlam bir altyapı oluşturacağını söyledi.

Mirziyoyev, günümüzdeki güvenlik ve kalkınmaya yönelik ortak tehditlerin arttığı bir dönemde İtalya ile çok taraflı diyalog platformunun başlatılmasının önemini vurgulayarak, " Özbekistan'ın Orta Asya-İtalya formatında karşılıklı menfaat ve çok yönlü işbirliğine dayalı ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmek istiyorum." dedi.

Orta Asya-İtalya formatındaki karşılıklı işbirliğinin önceliklerine değinen Mirziyoyev, siyasi alanda taraflar arasında dışişleri bakanlıkları düzeyinde düzenli diyaloğun sürdürülmesinden yana olduklarını ve taraflar arasında uluslararası gündemle ilgili karşılıklı koordinasyon ve ortak yaklaşımları gerektiren birçok acil konular bulunduğunu dile getirdi.

Mirziyoyev, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Ukrayna'daki durumun barışçıl çözümü için doğrudan müzakerelerin en kısa zamanda başlatılması yönündeki aktif diplomatik çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı, Meloni'nin, Orta Doğu sorunu ve Afganistan ile işbirliği olasılıkları hakkındaki görüşlerinin de memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Semerkant'ta dün yaptıkları görüşmede, bu hassas konuları ayrıntılı görüştüklerini ve yaklaşımlarının benzer olduğunu gördüklerini anlatan Mirziyoyev, çağdaş tehditlere karşı istihbarat servisleri arasında çok taraflı formatlarda çalışma mekanizmaları ve bilgi alışverişinin yapılmasını teklif etti.

Mirziyoyev, ekonomik alanda, son yıllarda Özbekistan ve İtalya arasındaki karşılıklı ticaret hacmi ve yatırımların yaklaşık 3 kat arttığını ifade ederek, İtalyan iş dünyasının Özbekistan'daki geleneksel güçlü konumunu göz önünde bulundurarak, ticaret ve sanayi odaları himayesinde ortak iş toplantıları platformu olan Orta Asya-İtalya İş İnsanları Kulübünün oluşturulmasını önerdi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ayrıca gelecek yıl Özbekistan'ın Hive şehrinde Orta Asyalı ve İtalyan gençlerinin katılımıyla Yaratıcı Ekonomi ve Kültürel Değişim Forumu'nun düzenlenmesi teklifinde bulundu.