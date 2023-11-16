Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in eşi Mirziyoyeva, Filistin'deki olaylara seyirci kalınmamasını istedi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva, tüm uluslararası çağrılara rağmen Gazze'deki trajedinin devam ettiğini belirterek, "Filistin topraklarında yaşanan korkunç olaylara sessizce seyirci kalamayız." ifadesini kullandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva, tüm uluslararası çağrılara rağmen Gazze'deki trajedinin devam ettiğini belirterek, "Filistin topraklarında yaşanan korkunç olaylara sessizce seyirci kalamayız." ifadesini kullandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamada, Mirziyoyeva'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi" kapsamındaki değerlendirmelerine yer verildi.

Gazze'de yaşanan korkunç olayların bir aydan fazladır devam ettiğini belirten Mirziyoyeva, başta çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan bu olayların hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini vurguladı.

Mirziyoyeva, Gazze'deki trajedinin tüm uluslararası çağrılara rağmen sürdüğüne işaret ederek, "Ne yazık ki uluslararası toplumun derin endişelerine ve baskısına rağmen bölgedeki trajedi ve yıkım daha önce görülmemiş boyutlara ulaşıyor ve felaketin sonu da ufukta görünmüyor. Sonuç olarak bölgedeki yeni güçlerin silahlı çatışmaya dahil olma ihtimali de artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de ivedi ateşkes sağlanması çağrısında bulunan Mirziyoyeva, "Filistin topraklarında yaşanan korkunç olaylara sessizce seyirci kalamayız." ifadesini kullandı.

Özbekistan halkının, Filistin'deki barışçıl insanların başına gelen acıyı hissettiğini belirten Mirziyoyeva, Özbekistan olarak çatışmanın sadece barışçıl ve diplomatik yollarla ve "iki halk için iki devlet" temelinde çözülmesini desteklediklerini kaydetti.