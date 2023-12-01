Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: İklim Sorunları Sürdürülebilir Kalkınmanın En Büyük Tehdidi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, iklim sorunlarının sürdürülebilir kalkınmanın en büyük tehdit haline geldiğini belirtti. Mirziyoyev, iklim değişikliğinin Orta Asya bölgesindeki olumsuz etkilerine de dikkat çekti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "İklim sorunları sürdürülebilir kalkınma yolundaki en büyük tehdit haline geldi. Bu tehditler, dünyanın jeopolitik mimarisini bile etkilemektedir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) konuştu.

Mirziyoyev, iklim sorunlarının büyük bir tehdit haline geldiğini kaydederek, "İklim sorunları sürdürülebilir kalkınma yolundaki en büyük tehdit haline geldi. Bu tehditler dünyanın jeopolitik mimarisini bile etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının Orta Asya bölgesinde belirgin bir şekilde hissedildiğini dile getiren Mirziyoyev, bölgede hava sıcaklığındaki artışın dünya ortalamasının iki katı olduğunu, bölgedeki aşırı sıcak günlerin sayısının 2 kat arttığını, buzulların üçte birinin eriyerek yok olduğunu belirtti.

Mirziyoyev, iklim değişikliğinin bölgedeki insanların yaşam tarzını olumsuz etkilediğini, toz ve kum fırtınalarının daha sık meydana gelmeye başladığını, içme suyu sıkıntısı, hava kirliliği, biyolojik çeşitliliğin kaybı, tarımsal verimliliğin azalması gibi sorunların giderek arttığını anlatarak, "Bu küresel tehditler geniş bölgemizde kritik bir noktaya ulaşıyor." dedi.

Ayrıca Mirziyoyev, gelecek sene Özbekistan'da BM işbirliğinde İklim Değişikliği Konferansı ve Uluslararası İklim Forumu düzenlemeyi planladıklarını sözlerine ekledi.