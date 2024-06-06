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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Türkiye ile stratejik ortaklığımızı derinleştiriyoruz

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesine ilişkin, "Geniş kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda tarihi belgeyi imzaladık.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesine ilişkin, "Geniş kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda tarihi belgeyi imzaladık." dedi.

Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 2016'da Semerkant'taki görüşmesini ve Erdoğan'ın Özbekistan'ın kalkınacağına ilişkin sözlerini anımsatan Mirziyoyev, bu sözleri ve Erdoğan'ın desteğini kendisinin ve Özbekistan halkının unutmayacağını dile getirdi.

O dönem Özbekistan'ın bu şekilde kalkınacağına kimsenin inanmadığını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inandığını ve güvendiğini belirten Mirziyoyev, "Ben herkese Özbekistan'daki reformları kim derinlemesine görmek istiyorsa ilk olarak kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorması gerektiğini ve ancak o zaman doğru cevabı bulacağını söylerim." ifadelerini kullandı.

Mirziyoyev, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la) Geniş kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda tarihi belgeyi imzaladık." dedi.

Erdoğan'ın Özbekistan'a ilgisinin ve muhabbetinin yıllar geçtikçe arttığını kaydeden Mirziyoyev, bugünkü görüşmenin çok manidar olduğunu, işbirliği için yeni ve daha sağlam köprüleri kurduklarını söyledi.

Gazze'de şiddet durmalı ve barış süreci başlamalı

Mirziyoyev, demokrasi ve insan haklarını savunan, önde gelen ve gelişen devletlerin Gazze'deki vahşete göz yumduğunu vurgulayarak, "Bu şiddetin durdurulması ve barış süreci başlatılması gerekiyor." dedi.

"Gazze faciası"nın henüz çözülemeyen İsrail-Filistin sorununun sonucu olarak görüldüğünün altını çizen Mirziyoyev, "(Gazze'de) İstikrarlı ve kalıcı barışa ulaşmak için elbette bağımsız ve özgür Filistin devleti kurulması şart." ifadesini kullandı.

Mirziyoyev, Filistin sorununun tüm Orta Doğu bölgesinin temelinde yer aldığına işaret ederek, "Özbekistan, bu sorun konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan zatı devletlerinin adaletli girişimlerini her açıdan destekliyor." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Güncel

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