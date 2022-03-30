Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında konuştu

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesinin kapılarının tüm Türk kardeşleri için her zaman açık olduğunu belirtti.

Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kök Sarayı'nda anlaşmaların imza töreni sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ziyareti "tarihi bir görüşme" olarak nitelendiren Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti kapsamında düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısının başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

Mirziyoyev, "Günümüzde Türkiye, büyük başarılar elde ederek uluslararası arenada öncü ülkeler arasında layık bir şekilde yer alıyor. Türk halkının yakın dostu olarak bizler, Türkiye'nin elde etmekte olduğu bu başarılarından çok mutlu oluyoruz." dedi.

İki ülkenin Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesiştiği bölgelerde yer aldığına işaret eden Mirziyoyev, "Günümüzde, Türk kardeşlerimiz bizden bin kilometrelerce uzakta yaşıyor olsalar da bizlerin dilimiz ve kalbimiz çok yakın. Bizlerin tarihi köklerimiz bir, günümüzdeki arzu-isteklerimiz de aynı." ifadesini kullandı.

Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iki ülke arasındaki ezeli yakınlık ve dostluk ilişkilerini yeni içerikle zenginleştirerek yüksek düzeye çıkarmaya çaba gösterdiklerini vurguladı.

Konseyin ikinci toplantısının ikili ilişkilerde yeni sayfa açacağına inandığını vurgulayan Mirziyoyev, bu görüşmelerde ikili iş birliğinin durumuna ilişkin detaylıca fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Mirziyoyev, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerimizin günümüzdeki yüksek düzeyinden yola çıkarak ilişkilerimizin geniş kapsamlı stratejik ortaklık statüsüne yükseltilmesi konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

Görüşmelerde siyasi, parlamentolar arası, ticari-ekonomik, yatırım, taşımacılık, tekstil, enerji, tarım, sağlık, kültürel-insani alanları içeren bir dizi konuları detaylı olarak ele aldıklarını kaydeden Mirziyoyev, bunların daha da geliştirilmesine yönelik yeni mutabakatlara vardıklarını vurguladı.

Taşkent ve Semerkant'ta Türk Kültür Günleri düzenlenecek

Mirziyoyev, Türk tarafı ile kamu özel ortaklığı mekanizmasının uygulanması, bilim, eğitim, sanayi, sinemacılık, turizm ve enformasyon alanlarındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi konusunda anlaştıklarını belirtti.

Özbekistan'da her geçen yıl Türk dili ve kültürüne olan ilgi giderek arttığını hatırlatan Mirziyoyev, ülkedeki üniversitelerde Türkoloji fakültelerinin bulunduğunu ve binden fazla Özbek öğrencinin Türk dili ve edebiyatı branşında eğitim aldığını bildirdi.

Mirziyoyev, geçen sene Türkiye'de Özbekistan kültür günlerinin başarılı gerçekleştirildiğini, bu yıl ise Taşkent ve Semerkant şehirlerinde Türkiye Kültür Günlerini düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.

İmzaladıkları Ortak Bildiri ve Tercihli Ticaret anlaşması ve diğer anlaşmaların karşılıklı menfaatlere dayalı iş birliğinin daha da geliştirilmesi için sağlam bir hukuki altyapı oluşturacağını vurgulayan Mirziyoyev, "Konsey kapsamında varılan tüm mutabakatların tam olarak hayata geçirilmesi için ayrı bir ortak yol haritası hazırlayacağız." dedi.

Mirziyoyev, bu ziyaretin iş birliğinin geliştirilmesi için yeni ve yüksek imkanlar sunacağını vurgulayarak "Ata yurdunuzun kapıları siz ekselansları ve tüm Türk kardeşlerimiz için her zaman açıktır." ifadesini kullandı.