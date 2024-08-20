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Özbekistan Cumhurbaşkanı Karakalpakistan'da incelemelerde bulundu

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Karakalpakistan'da vatandaşlar, gençler ve iş insanlarıyla bir araya gelerek bölgenin sosyoekonomik kalkınma hedeflerini ele aldı. Mirziyoyev, bölgedeki yatırım projeleri, istihdam artışı ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Özbek ile Karakalpak'ın tarihi ve kaderi aynı. Aydınlık ve mutlu geleceğimizin de mutlaka aynı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, incelemelerde bulunmak amacıyla gittiği Karakalpakistan'da vatandaşlar, gençler ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bölgenin önde gelenlerinin katılımıyla Karakalpakistan'ın sosyoekonomik kalkınma hedeflerinin ele alındığı toplantıda konuşan Mirziyoyev, Karakalpakistan'da son 7 yılda toplam tutarı 1,4 milyar dolar olan 150'den fazla yatırım projesinin hayata geçirildiğini, bunun sonucunda 56 bin kişiye istihdam sağlandığını belirtti.

Mirziyoyev, iş ortamının iyileştirilmesi ve çeşitli imtiyazların verilmesi sonucu bölgedeki iş insanlarının sayısının son 7 yılda iki kat artarak 25 bine ulaştığını ifade ederek, bölgeden bu dönemde ayrıca 2,8 milyar dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Bölgedeki altyapı çalışmaları kapsamında uzunluğu 300 kilometreyi aşkın otoyolun onarımdan geçirildiğini, 150 kilometrelik elektrik, 55 kilometrelik doğal gaz ve 112 kilometrelik içme suyu şebekesinin yenilendiğini kaydeden Mirziyoyev, iklim değişikliğinin bölgedeki olumsuz etkilerini giderme çalışmaları için 80 milyon dolarlık kaynak tahsis edildiğini, ayrıca Aral Gölü'nün kuruyan kısmındaki 1,9 milyon hektar alanda ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığını vurguladı.

"Karakalpakistan'da iş yapmak avantajlı"

Karakalpak halkının yarınını bugününden daha iyi hale getirmek için büyük hedefler belirlediklerini ve bunun için özveriyle çalışmalarının gerektiğini dile getiren Mirziyoyev, "Daha önce de söylediğim gibi Özbek ile Karakalpak'ın tarihi ve kaderi aynı. Aydınlık ve mutlu geleceğimizin de mutlaka aynı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mirziyoyev, Karakalpakistan'da yatırım ve iş yapmanın diğer bölgelere göre üç avantajının bulunduğunu ifade ederek, bu bölgede iş yapan girişimcilere başka hiçbir yerde bulunmayan 50'den fazla imtiyaz tanındığını, sadeleştirilmiş arazi tahsis yönteminin uygulandığını ve bölgenin büyük dış pazarlara yakın mesafede bulunduğunu anlattı.

İş insanları ve girişimcilere seslenen Mirziyoyev, "Sizler huzurlu, özgür ve müreffeh hayatımızın teminatısınız. Hiçbir şeyden korkmayın. Bilin ki Cumhurbaşkanı arkanızda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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