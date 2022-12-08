Özbekistan Cumhurbaşkanı Anayasa Günü Öncesi 402 Mahkumu Affetti
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TAŞKENT, 8 Aralık (Xinhua) -- Özbekistan Devlet Haber Ajansı UzA Çarşamba günü, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ülke anayasasının 30. yıl dönümü münasebetiyle 402 hükümlü için af kararı imzaladığını bildirdi.
TAŞKENT, 8 Aralık (Xinhua) -- Özbekistan Devlet Haber Ajansı UzA Çarşamba günü, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ülke anayasasının 30. yıl dönümü münasebetiyle 402 hükümlü için af kararı imzaladığını bildirdi.
Özbekistan'da, her yıl 8 Aralık'ta Anayasa Günü kutlanıyor.
Habere göre, affedilenlerin 17'si yabancı uyruklu, 63'ü kadın, 26'sı 60 yaş üstü ve 19'u yasaklı örgütlerin faaliyetlerine katılan kişiler.
Mirziyoyev, göreve geldiği 2016'dan bu yana hükümlülerin cumhurbaşkanlığı tarafından affını benimseyen bir politika izliyor. Ayrıca, Özbek Senatosu her yıl yüzlerce mahkumu kapsayan daha geniş aflar ilan ediyor.