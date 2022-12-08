Özbekistan Cumhurbaşkanı Anayasa Günü Öncesi 402 Mahkumu Affetti Güncel Haberler TAŞKENT, 8 Aralık (Xinhua) -- Özbekistan Devlet Haber Ajansı UzA Çarşamba günü, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ülke anayasasının 30. yıl dönümü münasebetiyle 402 hükümlü için af kararı imzaladığını bildirdi. TAŞKENT, 8 Aralık (Xinhua) -- Özbekistan Devlet Haber Ajansı UzA Çarşamba günü, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ülke anayasasının 30. yıl dönümü münasebetiyle 402 hükümlü için af kararı imzaladığını bildirdi. Özbekistan'da, her yıl 8 Aralık'ta Anayasa Günü kutlanıyor. Habere göre, affedilenlerin 17'si yabancı uyruklu, 63'ü kadın, 26'sı 60 yaş üstü ve 19'u yasaklı örgütlerin faaliyetlerine katılan kişiler. Mirziyoyev, göreve geldiği 2016'dan bu yana hükümlülerin cumhurbaşkanlığı tarafından affını benimseyen bir politika izliyor. Ayrıca, Özbek Senatosu her yıl yüzlerce mahkumu kapsayan daha geniş aflar ilan ediyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Özbekistan Aralık Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Özbekistan Cumhurbaşkanı Anayasa Günü Öncesi 402 Mahkumu Affetti - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.