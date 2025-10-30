Özbekistan Büyükelçisi Haydarov Trabzon'da Temaslarda Bulundu

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov, Trabzon'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım, Büyükelçi Haydarov ile makamında bir araya geldi.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostane ilişkiler ve işbirliği alanlarında yürütülebilecek çalışmalar hakkında Haydarov'la istişarede bulunan Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Trabzon'da bulunmaktan mutlu olduğunu belirten Büyükelçi Haydarov ise Vali Yıldırım'a misafirperverliği nedeniyle teşekkür etti.

Haydarov, kentteki temasları kapsamında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, yönetim kurulu üyeleri ve iş insanlarıyla toplantı yaptı.

Özbekistan'ı her ay 1 milyon turistin ziyaret ettiğini belirten Haydarov, şu değerlendirmede bulundu:

"Turizm çok hızlı gelişen bir sektör. Türkiye, turizmde örnek aldığımız bir ülke. Otellerin yanı sıra kırsal bölgelerde bungalov tarzı işletmelerimiz çoğalıyor ama Türkiye özellikle işletme ve servis kalitesi olarak bizden daha ileride. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla devlet bankaları tarafından yapılan otel, ticaret merkezi, restoran gibi işletmelerimiz var ama bunları yönetecek ve işletecek kişiler arıyoruz. Türkiye ile sağlıkta da önemli işbirlikleri yapıyoruz. Yeni kurulan önemli hastanelerimizin yöneticileri Türk doktorlar. Özbekistan halkı estetik, göz, diş başta olmak üzere bazı operasyonlarda özellikle Türk uzmanları tercih ediyor."

Çelebi ise Trabzon'dan direkt uçak seferlerinin başlamasının ardından Özbekistan'la son dönemde yoğun bir ilişki içinde olduklarını vurguladı.

Buhara ile Trabzon arasında bir süre önce kardeş şehir protokolü imzalandığını aktaran Çelebi, şöyle devam etti:

"Özbekistan'da çok sayıda Türk ve Trabzonlu iş insanımız var. Önemli yatırımlar yapıyorlar. Özbekistan vatandaşlarının özellikle deniz turizmine büyük ilgi gösterdiklerini biliyoruz ve bu konuda Trabzon olarak iddialıyız. Sağlık turizminde de Özbekistan çalışmak istediğimiz ülkelerden biri. Ayrıca inşaat ve turizm sektörlerinde de Özbekistan'daki fırsatları değerlendirecek önemli firmalarımız bulunuyor. Özbekistan'la işbirliğimizin her geçen gün artacağını düşünüyorum."

Büyükelçi ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş Caddesi'nde düzenlenen Özbekistan Gıda Ürünleri Tanıtım Etkinliğinin açılışına da katıldı.