Özbekistan Başbakan Yardımcısı Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı

Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Jamshid Kuchkarov, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye- Özbekistan İş Forumu'na katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen Türkiye- Özbekistan İş Forumu'na, Kuchkarov'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dovran Vakhabov ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi Reha Denemeç katıldı.

Kuchkarov, buradaki konuşmasında, son yıllarda gelenek haline gelen forum çerçevesinde Türk ve Özbek iş insanlarının yeni işbirliklerinin kapısını araladığını anlattı.

Özbekistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin son beş yılda yaklaşık 2 kat arttığına işaret eden Kuchkarov, Türk firmalarının Özbekistan'daki yatırım fırsatlarına ilgi gösterdiğini ve Türkiye ile ticaret yapan Özbek işletmelerin sayısının arttığını kaydetti.

Kuchkarov, Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması'na dikkati çekerek, anlaşmanın kapsamının genişletilmesi konusunda müzakerelerin sürdüğünü aktardı. Kuchkarov, ikili ticaret hacmini 5 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Forum kapsamında 6 sektörde istişareler yürütüldüğünü anlatan Kuchkarov, işbirliği alanlarının genişletilmesinin önemini vurguladı.

Özbekistan'da yatırım çağrısı

Kuchkarov, Türk yatırımcıları ülkesindeki bölgesel projelere katılmaya davet ederek, Özbekistan'ın yatırımcılar için fırsatlar sunduğunu söyledi.

Ülkesinde yatırımlara ilişkin kanun düzenlemeleri olabileceğine değinen Kuchkarov, Özbekistan'da vergi ödemelerinin uygun olduğunu ifade etti.

Kuchkarov, Özbekistan'da makroekonomik büyümenin sürdüğünü kaydederek, enflasyonun yaklaşık yüzde 9 olduğunu söyledi.

Madencilik, lojistik, sağlık, eğitim ve doğal gaz gibi sektörlerdeki işbirliği fırsatlarına işaret eden Kuchkarov, Özbek-Türk sanayi bölgesi kurmak istediklerini kaydetti.

Tarihi ve kültürel ilişkiler

Vakhabov da forumun, iş insanları arasındaki ilişkileri daha da geliştireceğini umduğunu belirtti.

Özbekistan ve Türkiye'nin tarihi ve kültürel ilişkilerine dikkati çeken Vakhabov, Tarihi İpek Yolu'nun ülkeler arasında dostluk köprüsü olarak hizmet ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin, Özbekistan'ın önemli ticari ortaklarından biri olduğunu kaydeden Vakhabov, çeşitli sektörlerde projeler gerçekleştirildiğini aktardı.