Haberler

Özbekistan Alfraganus Üniversitesi Heyeti OMÜ'yü Ziyaret Etti

Özbekistan Alfraganus Üniversitesi Heyeti OMÜ'yü Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbekistan'ın Alfraganus Üniversitesi Tıp Fakültesi heyeti, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile iş birliği görüşmeleri yapmak üzere bir araya geldi.

Özbekistan Alfraganus Üniversitesi heyeti Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'ı ziyaret etti.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özbekistan'ın köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Alfraganus Üniversitesinden Tıp Fakültesi heyeti, iş birliği görüşmeleri için OMÜ'yü ziyaret etti.

Ziyaretin ilk gününde, Alfraganus Üniversitesi heyetinde yer alan Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Isayev Ilshod Sultanovich, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Dr. Nishanov Shohidbek Yusufjonovich ve Alfraganus Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Husanov Vosikhon Yorkinoğli'ni OMÜ Rektörü Fatma Aydın makamında ağırladı.

Görüşmede, OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Prof. Dr. Alper Kesten ve Prof. Dr. Çetin Kurnaz, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Gündüz, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter, Diş Hekimliği Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Uzun, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aycan da hazır bulundu.

Toplantıda, iki üniversitenin tıp fakülteleri arasında yürütülebilecek iş birliği olanakları detaylıca ele alındı. Görüşülen temel konular arasında ortak araştırma projeleri, ortak yayın faaliyetleri ile öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına ilişkin iş birliği olanakları yer aldı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi

Skandal tasarı, Trump'a rağmen İsrail meclisinde kabul edildi
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
İngiliz devi, Arda Güler'i izlemeye geliyor

Geleceğiyle ilgili bomba gelişme! Bu akşam canlı izleyecekler
Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı

Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.