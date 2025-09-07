Özbekistan, Afganistan’daki Depremzedelere 265 Ton İnsani Yardım Gönderdi

Özbekistan, Afganistan'daki depremzedelere 265 ton insani yardım ulaştırdı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hükümet, 31 Ağustos'ta çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği 6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Afganistan halkına 265 ton insani yardım gönderdi.

Afganistan'ın Hayratan şehrine kara yoluyla ulaştırılan insani yardım malzemeleri arasında yiyecek ve gıda ürünleri, ilaç ve tıbbi malzemeler ile battaniye ve giysiler yer alıyor.

İnsani yardım malzemeleri, Özbekistan Cumhurbaşkanının Afganistan Özel Temsilcisi İsmatulla Ergaşev ile ülkenin Afganistan sınırında bulunan Surhanderya ilinin valisi Uluğbek Kasimov tarafından Afgan yetkililere teslim edildi.

Daha önce Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, çok sayıda kişinin ölümüne neden olan deprem dolayısıyla Afgan makamlarına taziye mesajı gönderirken, ülkesinin depremde zarar gören Afgan halkına her türlü yardıma hazır olduğunu bildirmişti.

Afganistan'ın doğusunda 31 Ağustos'ta 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından, 2 Eylül'de yine aynı bölgede 5,2 büyüklüğünde, 4 Eylül'de ise 5,6 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.