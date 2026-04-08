Özbekistan, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Özbekistan, ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkesi destekleyerek, bölgedeki gerilimin azaltılması ve siyasi diyaloğun yeniden sağlanması gerektiğini vurguladı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesin, bölgedeki gerilimin azaltılması ve siyasi-diplomatik diyaloğun yeniden tesis edilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Açıklamada, tüm taraflara itidal çağrısı yapılarak, durumun yeniden tırmanmasına yol açabilecek her türlü eylemden kaçınılması gerektiği kaydedildi.

Tarafların kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla yapıcı diyalog ve işbirliğini sürdürmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Özbekistan'ın çatışmaların yalnızca barışçıl yollarla ve Birleşmiş Milletler Antlaşması ilkeleri doğrultusunda çözülmesi yönündeki tutumunu yinelediği ifade edildi.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi

Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket

Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
Jaden Smith’ten Jackie Chan’e duygusal doğum günü mesajı

Usta isme vefa doldu sözler! Geçmişe uzanan anlamlı paylaşım
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi

Beklenen karşılaşma gerçekleşti!

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket

Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
Şükran Ovalı’dan şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım

Şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım
Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl

Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl