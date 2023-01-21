Özbekistan 250 Mikro Hidroelektrik Santrali İnşa Edecek

TAŞKENT, 21 Ocak (Xinhua) -- Özbekistan Cumhurbaşkanlığı basın merkezi Perşembe günü, Özbekistan'ın artan iç talep nedeniyle enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve temiz enerji geliştirmek için 250 mikro hidroelektrik santral inşa etmeyi planladığını bildirdi.

TAŞKENT, 21 Ocak (Xinhua) -- Özbekistan Cumhurbaşkanlığı basın merkezi Perşembe günü, Özbekistan'ın artan iç talep nedeniyle enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve temiz enerji geliştirmek için 250 mikro hidroelektrik santral inşa etmeyi planladığını bildirdi.

Açıklamada, bu santrallerin inşası için elverişli alanların zaten belirlendiği ve Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e sunulduğu belirtildi.

Resmi veriler, santrallerin yılda 675 milyon kilovat saat elektrik üretmesinin ve yılda 200 milyon metreküp gaz tasarrufu sağlamasının beklendiğini ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı, böyle bir hamlenin, güneş ve rüzgar enerjisinin cazip fiyatlarla satılmasına olanak tanıyacağını ve nüfusu fazla olan bu Orta Asya devletinin temiz enerji sektöründeki özel işletmelerine fayda sağlayacağını ifade etti.