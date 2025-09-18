Özbekistan, 2030'a Kadar Mutlak Yoksulluğu Ortadan Kaldırmayı Hedefliyor

TAŞKENT, 18 Eylül (Xinhua) -- Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesinin 2030'a kadar mutlak yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediğini açıkladı.

Mirziyoyev çarşamba günü ülkenin doğusundaki Namangan kentinde düzenlenen 3. Uluslararası "Yoksulluktan Refaha" Forumu'nun açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, "Tutarlı reformlar sayesinde 7,5 milyon kişi yoksulluktan kurtarıldı ve 2024'te yoksulluk oranı yüzde 8,9'a geriledi. Hedefimiz, bu oranı yıl sonuna kadar yüzde 6'ya düşürmek" ifadelerini kullandı.

Mirziyoyev konuşmasında, "2030'a kadar yoksulluğu yarı yarıya azaltma hedefimizi planlanandan önce yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün daha iddialı bir hedef koymaya hazırız. Uluslararası kriterlere göre 2030'a kadar mutlak yoksulluğu tamamen ortadan kaldırma imkanımız var ve bunu kesinlikle başaracağız" dedi.

Basın bürosu, 1 Temmuz 2025 itibarıyla Özbekistan'daki yoksulluk oranının yüzde 6,8'e düştüğünü açıklamıştı.