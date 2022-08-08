Haber : Özbekistan, 2026'da "46. Dünya Satranç Olimpiyatı"na ev sahipliği yapacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özbekistan, 2026'da "46. Dünya Satranç Olimpiyatı"na ev sahipliği yapacak

 - Güncelleme:
Özbekistan, 2026'da '46. Dünya Satranç Olimpiyatı'na ev sahipliği yapacak

46. Dünya Satranç Olimpiyatı, 2026'da Özbekistan'da düzenlenecek.

46. Dünya Satranç Olimpiyatı, 2026'da Özbekistan'da düzenlenecek.

Özbekistan Satranç Federasyonu Başkanı Alişir Sadullayev, yaptığı yazılı açıklamada, Hindistan'ın Chennai kentinde devam eden "44. Dünya Satranç Olimpiyatı" kapsamında Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) Kongresinin düzenlendiğini belirtti.

Kongrede, 2026'da yapılacak 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'na ev sahipliği yapacak ülkenin belirlenmesi için oylama yapıldığını aktaran Sadullayev, Polonya ve Zambiya'yı geride bırakan Özbekistan'ın 2026'da yapılacak Dünya Satranç Olimpiyatı'na ev sahipliği yapmaya hak kazandığını ifade etti.

2024'te yapılacak "45. Dünya Satranç Olimpiyatı", Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Özbekistan India Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title