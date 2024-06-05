'Özbek-Türk Ekonomik Yatırım ve Turizm ilişkileri: Başarılar ve Hedefler' konulu etkinlik düzenlendi

Özbekistan Ankara Büyükelçiliği ve EkoAvrasya Vakfı işbirliğiyle "Özbek-Türk Ekonomik Yatırım ve Turizm ilişkileri: Başarılar ve Hedefler" konulu resepsiyon düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinliğe Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbekov, Özbekistan Turizm Komite Başkan Yardımcısı Jamşid Abdulsalamov, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kültür ve Turizm Eski Bakanı Yalçın Topçu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar katıldı.

Özbekistan Kültür Bakanı Nazarbekov, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi bağlara değinerek "Nasıl ki Türk dünyasının kökü Özbekistan'la bağlı ise Türk dünyasının geleceği ve kalkınması da Türkiye'ye bağlıdır." dedi.

Özbekistan Turizm Komite Başkan Yardımcısı Abdulsalamov da ülkesinin turizm potansiyeline dikkati çekerek Özbekistan'da turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını belirtti.

Abdulsalamov, ülkesinde turizm alanında açık kapı politikası uygulamasından sonra vize muafiyeti ile turist gelecek ülkelerin sayısının arttığına işaret etti.

Taşkent, Semerkand, Buhara ve Hive'nin dünyada ün salmış kentler olduğunu vurgulayan Abdulsalamov, Özbekistan'da 8 bini aşkın kültürel mirasın var olduğunu kaydetti.

Abdulsalamov, Kovid-19 salgını öncesi Özbekistan'ı yılda 7 milyon turistin ziyaret ettiğini söyleyerek Türkiye'den gelen ziyaretçi sayısının da 100 bini geçtiğini söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından daha önce Hive kentinin "2024 İslam Dünyası Turizm Başkenti" ilan edildiğini hatırlatan Abdulsalamov, bu tür etkinliklerin Hive'nin tüm İslam dünyasında tanınmasında etkili olacağını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, bu hafta Ankara'da bir bayram olduğunu Özbekistan rüzgarı estiğini söyleyerek "Geleceğe dönük pek çok noktada ihtiyaçların karşılanması, yeniden bir maneviyatın, yeniden insanlığın kendini tanımlaması için ihtiyaç duyulan bütün mesajlar aslında ecdadımızın olduğu ata yurdumuzda duruyor." diye konuştu.

Bundan sonra da bu ihtiyacın tekrar karşılanması için bu birlikteliklerin, bu çalışmaların ve çabaların anlamı çok önemli olduğunu vurgulayan Çam, iki ülke arasındaki ilişkilere değindi.

"Dünyadaki ekonomik gelişmelerle ilgili mücadelemiz, iki ülkemiz çok güzel bir şekilde başarılı gidiyor. Uçak sayılarımız, sefer sayılarımız artıyor." diyen Çam, bu çabaların giderek arttığını söyledi.

Özbekistan ve Türkiye'nin her alandaki ilişkileri stratejik ortaklık düzeyinde devam ediyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kültür ve Turizm Eski Bakanı Yalçın Topçu, Özbekistan ile Türkiye'nin her alandaki ilişkilerinin, stratejik ortaklık düzeyinde devam etmekte olduğunu söyledi. Topçu, "Nüfusu itibarıyla, jeopolitiği itibarıyla ve yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle Özbekistan, merkezi Asya'nın güçlü bir ülkesi." dedi.

Topçu, Özbekistan'ın yüksek stratejik ortaklık düzeyine sahip olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu yüksek stratejik ortaklıktan bundan çıkacak neticelerden sadece Taşkent ile Ankara faydalanmayacak. Bölgedeki başkentler ve dünyanın bütün başkentleri de faydalanacak. Tarih bunun ispatı. Çünkü Atayurdu'muz, Özbekistan'ın bulunduğu coğrafya bunu gerektiriyor."

Akademik bağlar

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Köseoğlu, burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek "Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi ile Özbekistan arasında güçlü işbirliği ve ortak projelerimiz bulunmakta. Üniversitemiz Özbekistan'daki yaklaşık 40 üniversiteyle işbirliği içerisinde." dedi.

Bu işbirlikleri kapsamında akademik ve idari personel değişimi, öğrenci değişimi, çift diplomalı yüksek lisans programları, ortak çevirim içi dersler ve uluslararası projeler yürütüldüğünü anlatan Rektör Köseoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle Taşkent Devlet Üniversitesi, Semerkant Devlet Üniversitesi, Semerkant Devlet Turizm Üniversitesi ve Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi ile yaptığımız çalışmalar en önemli çalışmalarımız arasında yer almakta. Taşkent Hukuk Üniversitesi ile kurduğumuz Türk-Özbek Hukuk Araştırma Merkezi iki ülke arasındaki hukuki ve akademik bağları güçlendirmekte önemli bir rol üstlenmekte."

Prof. Dr. Köseoğlu, iki ülke arasında eğitim, kültür, turizm ve ekonomi alandaki işbirliklerin yanı sıra hukuki reformlar ve yapay zekanın entegrasyonu konusunda da önemli adımlar atıldığını kaydetti.

"Özbekistan bizim ata yurdumuz"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar ise "Özbekistan hakikaten bizim gönlümüzü orada bırakarak Anadolu topraklarına geldiğimiz ata yurdumuz." diyerek Türkiye'nin de, Özbekistan'ın, Türk dünyasının hayalini kurduğu bir gelecek tasavvurunu yaşattığı ülke olduğunu söyledi.

İki ülke halkları arasında çok yakın bir temas olduğunu söyleyen Ünüvar, "Bu en üstteki ve en alttaki, tabandaki ve tavandaki yoğun muhabbeti, yoğun işbirliğini bizim eğitimle güçlendirmemiz lazım." diye konuştu.