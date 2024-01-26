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Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un davası devam ediyor

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Oyuncu Ozan Güven ve eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un, 'basit yaralama' suçundan karşılıklı yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya müşteki-sanıkların avukatları katıldı. İnceleme raporu mahkemeye gönderildi.

Oyuncu Ozan Güven ve eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un, "basit yaralama" ile diğer suçlardan karşılıklı yargılanmalarına devam edildi.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmayan müşteki-sanıkları, avukatları temsil etti.

Duruşmada, müşteki Bulutsuz'un 13 Haziran 2020'de darbedildiği iddiasına ilişkin Adli Tıp Kurumunca inceleme yapıldığı, raporun mahkemeye gönderildiği belirtildi.

Bulutsuz'da, olaya bağlı yaygın yumuşak doku lezyonları oluştuğu ve psikolojisinde de anksiyete bozukluğu geliştiği ifade edilen raporda, bu durumun kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı ancak yaralanmanın basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde, hafif nitelikte sayılmaması gerektiği kaydedildi.

Raporda ayrıca müştekinin vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, yüzündeki yara izlerinin sabit iz niteliğinde olmadığı bilgisi yer aldı.

Beyanı alınan Deniz Bulutsuz'un avukatı Hakan Şimşek, raporun kasten yaralama suçunu teyit ettiğini öne sürerek, dosyanın mütalaa için savcılığa gönderilmesini talep etti. Ozan Güven'in avukatı Gökçe Kılıç Gülseren ise rapora karşı savunma yapmak üzere süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara süre vererek duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.

Olayın geçmişi

Çift arasında kamuoyuna yansıyan "şiddet" olayıyla ilgili Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında, Ozan Güven'in şikayeti üzerine de Deniz Bulutsuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Ozan Güven'in "hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 6 aya kadar, Deniz Bulutsuz'un ise "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianameler, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesinde birleştirilip tek dava haline getirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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