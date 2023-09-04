Ozan Demiralp 'Gönülden Gönüle' isimli single'ı ile geri döndü

90'lı yıllarda yaptığı çalışmalarla hatırlanan Ozan Demiralp, 'Gönülden Gönüle' isimli yeni teklisiyle müziğe geri döndü. Demiralp, 90'ların tecrübesi ve birikimi ile sahnelerin dışındaki dinleyici ile buluşmuş olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

90'lı yıllarda yaptığı çalışmalarla hatırlanan Ozan Demiralp seneler sonra 'Gönülden Gönüle' isimli single'ı ile dinleyici ile buluştu. Demiralp, 90'ların tecrübesi ve birikimi ile sahnelerin dışındaki dinleyici ile buluşmuş olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

1990'lı yıllarda çıkardığı albümler ve sahne çalışmaları ile adını duyuran Ozan Demiralp, 'Gönülden Gönüle' isimli yeni teklisiyle müziğe geri döndü. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı olan Demiralp'in 1998' yılında Emel Müftüoğlu'nun seslendirdiği sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan 'Gönülden Gönüle' isimli şarkıyı sanat müziği formuna yakın yorumu beğeni topladı.

iki gün önce sosyal medyada paylaşılan şarkının klibinin on binlerce kez izlenmesinden ve aldığı yorumlardan dolayı mutlu olduğunu belirten Ozan Demiralp, "Çok uzun süre bir albüm veya single yapmadım. Sadece çıktığım sahnelerde beni izlemeye gelenlerin dışındakilere de dokunmuş olmak tatmini çok yüksek bir durum. 90'lar hepimizin özlediği zamanlar ben de o yıllarda adını duyurmuş biri olarak 90'lar tecrübesi ve birikimiyle günümüze bir katkı sunmak istedim. İzlenme, dinlenme, indirilme sayısından dolayı ama en çok yapılan yorumlardan dolayı çok mutluyum" dedi. - İSTANBUL