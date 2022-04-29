Özalp'te madde bağımlılığıyla mücadele sergisi - Haberler

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Özalp'te madde bağımlılığıyla mücadele sergisi

AA - Hakan Sarı - Güncel
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Özalp'te madde bağımlılığıyla mücadele sergisi

Van'ın Özalp ilçesinde uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek amacıyla resim sergisi açıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek amacıyla resim sergisi açıldı.

Öğrenci ve öğretmenleri madde bağımlılığı ile uyuşturucunun zararlarını anlatmak üzere resimler hazırladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, hazırladıkları resimleri sergiledi.

35 resmin sergilendiği sergiye, Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas katıldı.

AA / Hakan Sarı - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Özalp, Van, Güncel, Haberler

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