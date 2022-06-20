Özalp'te arıcılığa yeni başlayanlara arılı kovan desteği - Haberler

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Özalp'te arıcılığa yeni başlayanlara arılı kovan desteği

AA - Hakan Sarı - Güncel
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Özalp'te arıcılığa yeni başlayanlara arılı kovan desteği

Özalp Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Meslek Yüksek Okulu'nun desteğiyle uygulanan "Arıcılığın Artırılması" projesi kapsamında mesleğe yeni başlayan 20 kişiye 100 arılı kovan desteğinde bulundu.

Özalp Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Meslek Yüksek Okulu'nun desteğiyle uygulanan "Arıcılığın Artırılması" projesi kapsamında mesleğe yeni başlayan 20 kişiye 100 arılı kovan desteğinde bulundu.

İlçeye bağlı köylerde arıcılığı teşvik etmek, modern üretim teknikleriyle verimi ve potansiyeli artırmak amacıyla hayata geçirilen söz konusu proje devam ediyor.

Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursta eğitimlerini tamamlayan arıcılara, belediyenin seracılık alanında 5'er arılı kovan dağıtıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Feyzullah Tekiner, ilçedeki meraların arıcılık yapmak için uygun olduğunu söyledi.

İlçe genelinde vatandaşları arıcılığa teşvik etmek amacıyla bu projeyi hazırladıklarını belirten Tekiner, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 20 arıcımıza 100 kovan desteği yapıldı. Bunun yanı sıra arıcılık alanında modern üretim teknikleriyle verimi ve potansiyeli artırmak amacıyla ilçe Halk Eğitim Merkezinde kurslar verildi. Bu proje öncü bir çalışma. İnşallah gelecek yıllarda çalışmalarımızı bu alanda geliştireceğiz."

Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Özlem Orunç Kılınç da ilçenin flora bakımından zengin bir yapıya sahip olduğunu dile getirerek, "Proje ile ilçedeki organik arıcılık ve bal üretiminin yaygınlaşmasıyla bu iş daha verimli hale gelecek." diye konuştu.

AA / Hakan Sarı - Güncel

Hisarcık Özalp Güncel Haberler

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