Özalp'ta Yağmurlar Çiftçinin Yüzünü Güldürdü

VAN'ın Özalp ilçesinde bahar aylarında etkili olan yağmurlar, yaklaşık 92 bin hektarlık alanda ekim yapan çiftçinin yüzünü güldürdü. Özalp İlçe Tarım ve Orman Müdürü Feyzullah Tekiner, buğday ve arpa veriminde rekoltenin yüzde 80 artacağını söyledi.

Buğday ve arpa ekiminin en çok yapıldığı Özalp ilçesinde, kuraklığın etkisiyle son yıllarda düşen verim, bu yıl etkili olan bahar yağmurları sayesinde arttı. Buğday ve arpa ekim döneminin kasım ayına sarkması nisan, mayıs ve haziran aylarında ise etkili olan yağmurun rekolteyi artıracağı belirtildi. Özalp İlçe Tarım ve Orman Müdürü Feyzullah Tekiner, bu yıl bahar dönemindeki yağışların buğdaya ve arpaya adeta 'ilaç' gibi geldiğini söyledi. Zamanında etkili olan yağışlarla birlikte toprağın suya doyduğunu belirten Tekiner, Buğdayın ekiliş dönemi ve kış ayları kurak geçmişti. İlkbahar yağışları beklenenin de üzerinde oldu. Şimdilik ekili ürünlerde bir sıkıntı yaşanmıyor. Görüntü itibarıyla buğdaylar çok güzel gözüküyor? dedi.

'DİĞER YILLARIN ÇOK ÜZERİNDE BİR VERİM ELDE ETMEYİ ÜMİT EDİYORUZ'

Yakın zamanda hasat döneminin başlayacağını da belirten Tekiner, Buğday ve arpada verim gayet iyi. Bu yıl, diğer yılların çok üzerinde verim elde etmeyi ümit ediyoruz. Şu anki başaklar çok dolu. Buğday ve arpada hasat zamanı da yaklaştı. Rekoltenin yüzde 80 artacağını düşünüyorum. Görüntü bunu gösteriyor. Tabii son günlerde etkili olan dolu yağışları sele neden oldu. Bazı mahallelerimizde tarım arazileri zarar gördü. Bu nedenle hasar tespit çalışmalarına da başlattık ifadelerini kullandı. (DHA)