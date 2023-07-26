Özalp'ta şehit olan Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın cenazesi Osmaniye'de toprağa verildi

Van'ın Özalp ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın cenazesi memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Törende şehidin annesi ve babası güçlükle ayakta durdu.

Van'ın Özalp ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın cenazesi memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Törende şehidin annesi ve babası güçlükle ayakta durdu.

Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın cenazesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Helallik alınmasının ardından Cinkara'ın cenazesi Asri Mezarlığa götürüldü. Buradaki törene Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nihat Ergün, 12'nci Komando Tugay Komutanlığı Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Osmaniye milletvekilleri Derya Yanık, Seydi Gülsoy, Asu Gedik Kaya, şehidin annesi Döndü ve babası Ali Cinkara, kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende şehidin annesi ve babası güçlükle ayakta durabildi. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Cinkara'nın cenazesi Asri Mezarlık'ta dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. - OSMANİYE