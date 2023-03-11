Özalp'ta öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde başlatılan "1 Milyon Öğrenci Sinema ile Buluşuyor" projesi kapsamında Van'ın Özalp ilçesinde öğrenciler sinema ile buluşturuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde başlatılan "1 Milyon Öğrenci Sinema ile Buluşuyor" projesi kapsamında Van'ın Özalp ilçesinde öğrenciler sinema ile buluşturuldu.

İlçedeki okullarda eğitim gören 197 öğrenci, araçlarla getirildikleri kent merkezinde "Rafadan Tayfa" filmini izledi.

Öğrencilere eşlik eden Özalp Atatürk İlkokulu Müdürü Yusuf Acar, etkinliğin güzel geçtiğini söyledi.

Öğrenciler için çok güzel bir deneyim olduğunu belirten Acar, "Sinemaya hiç gelmeyen öğrencilerimiz vardı. Etkinlik sayesinde ilk defa sinemayla tanışmış oldu. Etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğretmen Rabianur Hayat ise, "İlk defa sinemayla buluşan öğrenciler için çok güzel bir anı oldu. İzlediğimiz film çok güzeldi. Bu etkinlik sayesinde minik öğrencilerimiz ilk defa beyaz perdeyle buluştu." diye konuştu.

İlk defa sinemaya geldiğini ifade eden Zeynep Erva Maralli, "Rafadan Tayfa filmini ilk defa sinemada izledim. Çok eğlendik, çok güzel oldu." dedi.