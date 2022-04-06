Özalp'ta kursları tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı - Haberler

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Özalp'ta kursları tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı

AA - Hakan Sarı - Güncel
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Özalp'ta kursları tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı

Özalp Aile Destek Merkezinde (ADEM) ilk dönem kurslarını tamamlayan kadın kursiyerler sertifikalarını aldı.

ÖZALP, VAN (AA) - Özalp Aile Destek Merkezinde (ADEM) ilk dönem kurslarını tamamlayan kadın kursiyerler sertifikalarını aldı.

Programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, Aile Destek Merkezi'nde kadınların yararlanması için bir çok kurs açtıklarını söyledi.

Nasır, "Bugün de Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan rölyef, el ve makina nakışları, kuaförlük, trikotaj ve giyim kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını vereceğiz. Kurs sürecinde yapılan çok başarılı çalışmaları gördük. Hepinizi bu güzel çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

Sertifikalarını alan kadın kursiyerler, Kaymakam Nasır ve ADEM Koordinatörü Seven Ertaş ile kurs hocalarına teşekkür etti.

AA / Hakan Sarı - Güncel

Muhammed Emin Nasır, Özalp, Güncel, Haberler

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