Özalp'ta kız kaçırma kavgası: 4 kişi yaralandı, 4 tutuklama

Van'ın Özalp İlçesi'ne bağlı Yukarı Turgalı Mahallesi'nde çıkan kız kaçırma olayı sonucu çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Jandarma ve polisin müdahale ettiği olayda 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

VAN'ın Özalp İlçesi'ne bağlı Yukarı Turgalı Mahallesi'nde kız kaçırma olayı yüzünden çıkan taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Jandarma ve polisin müdahale ettiği kavgada gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Yukarı Turgalı mahallesinde geçen hafta akşam saatlerinde meydana geldi. iddialara göre isimleri açıklanmayan aynı köyde yaşayan bir kişi, sevdiği kızı kaçırdıktan sonra 2 aile arasında husumet başladı. Köyülerin devreye girmesi ile iki aile önce barıştı. Daha sonra iki aile fertlerinin köy yakınında karşılaşmaları üzerine de yeniden gerginlik yaşandı. Sözlü tartışma, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada 4 kişi yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından 1 kişi tedavi altına alınırken, 3 kişi de ayakta tedavi edildi.

Jandarma ve polisin geniş güvenlik önlemi aldığı mahallede 12 kişi de gözaltına alındı. 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. (DHA)