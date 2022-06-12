Van'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Van'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Van'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

VAN'ın Özalp ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

VAN'ın Özalp ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Özalp'ın Gültepe Mahallesi'nde Yusuf  Eriştekin'e ait tek katlı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında yükselen alevler, kısa sürede büyüdü. Yangınla birlikte Eriştekin ailesi kendilerini dışarı atarak kurtulurken, itfaiyeye de haber verdiler. Gelen Büyükşehir Belediyesi Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında hasar gören evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.


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