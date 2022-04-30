Özalp'ta "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması yapıldı - Haberler

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Özalp'ta "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması yapıldı

AA - Hakan Sarı - Güncel
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Özalp'ta 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması yapıldı

Van'ın Özalp ilçesinde "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması gerçekleştirildi.

Van'ın Özalp ilçesinde "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması gerçekleştirildi.

İlçede, trafik ekipleri, Özalp Meslek Yüksekokulu önünde trafikte farkındalık yaratmak amacıyla emniyet kemeri denetimi yaptı.

Denetimlere katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, kontrol noktasından geçen sürücüleri ve yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda uyararak broşür dağıttı. Emniyet kemeri takan sürücü ve yolculara teşekkür etti.

Kaymakam Nasır, "Bayramlarda insanlarımızın sağlığı, huzuru, ferahı bizler için çok önemli. Tüm Türkiye'de İçişleri Bakanlığının genelgesi olarak trafikte, trafikte farkındalık yaratmak amacıyla bir uygulama yapıyoruz. Bayramımız kemerli olsun diyoruz. Sürücülerimizin genelde kemerini taktığını müşahede etmiş durumdayız. Bundan mutluluk duyuyoruz" dedi.

AA / Hakan Sarı - Güncel

Muhammed Emin Nasır, Özalp, Van, Güncel, Haberler

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