Özalp Kaymakam Nasır'ın ziyaretleri sürüyor

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, bazı ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam Nasır, Sağmalı Mahallesi'nde Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sağmalı İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan bilim fuarına katıldı.

Öğrencilerin hazırladığı projeleri inceleyen Nasır, öğrencileri tebrik etti.

Belediye tarafından hayata geçirilen projeleri de yerinde inceleyen Nasır, yapımı tamamlanan çok amaçlı üç sahanın açılışını yaptı.

Nasır, son olarak Kurudere Hudut Karakolunu ziyaret ederek, Mehmetçikle iftar açtı.

Nasır'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, Belediye Meclis Üyesi Zeki Erbulun ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ertan Baylak eşlik etti.