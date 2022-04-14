Özalp Kaymakam Nasır, belediye çalışanlarıyla iftar yaptı

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, belediye çalışanlarıyla iftar yaptı.

Kentteki bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan Nasır, iftarını belediyenin fedakarca çalışan personelleriyle yapmak istediğini söyledi.

Programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Nasır, çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı personele teşekkür etti.

İftara, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Esen, Yazı İşleri Müdürü Ertan Baylak, Özalp Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Zeki Çelik ve belediye personeli katıldı.