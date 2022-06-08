Özalp Aile Destek Merkezinden yılsonu kermesi - Haberler

Özalp Aile Destek Merkezinden yılsonu kermesi Özalp'ta Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi. Özalp'ta Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi. Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, Halk Eğitim Müdürü Sami Yıldırımçakar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdullah Zengin, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Stantları gezen Nasır, el emeği göz nuru ürünleri inceledi, kursiyerleri tebrik etti. Kursiyerlerin hazırladığı ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını ifade eden ADEM Proje Koordinatörü Seven Ertaş, "Kadınlarımız el nakışları, iğne oyaları, rölyefler, tel kırma, ahşap boyama, yöresel kıyafetler ve işleme gibi onlarca farklı tarzda yapılmış adeta sanat eserlerine imza attılar. Kermeste satılan ürünlerden gelen gelir kursiyerlerimize verilmektedir." diye konuştu. AA / Hakan Sarı - Güncel Kaymakamlık Özalp Güncel Haberler

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