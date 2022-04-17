Özal'ın ayrılışının 29'uncu yıl dönümü

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 17 Nisan 1993'te aramızdan ayrılışının üzerinden tam 29 yıl geçti. Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra görevi başında vefat eden 2. Cumhurbaşkanı olan merhum Turgut Özal için bugün Topkapı Mezarlığı'ndaki anıt mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene Özal'ın eşi Semra Özal, oğlu Ahmet Özal ve gelini Sinem Özal'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Levent Ergün, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı. Fuat Oktay katıldı.