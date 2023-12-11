Özak Tekstil İşçilerine Polis Müdahalesi

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Özak Tekstil'de baskı ve tehdit olduğu gerekçesiyle eylem başlatan işçilere polis tazyikli su ve copla müdahale etti. Birçok işçi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Özak Tekstil'de baskı ve tehdit olduğu gerekçesiyle 15 gün önce eylem başlatan işçilere bugün sabah saatlerinde kolluk kuvvetleri tazyikli su ve copla müdahale etti. BİRTEK-SEN, "İşçilerin tamamına yakını ve iki sendika yöneticimiz gözaltına alındı" açıklamasını yaptı.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Özak Tekstil'de çalışan işçilerin, Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Öz İplik İş Sendikası'ndan istifa edip Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'na (BİRTEK-SEN) üye oldukları için bir kadın işçinin işten atıldığı, fabrikada baskı ve tehdit olduğu gerekçesi ile başlattıkları eylem, on beşinci gününde devam ediyor.

BİRTEK-SEN sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün sabah saatlerinde sendika üyesi işçilere kolluk kuvvetlerinin tazyikli su ve coplu müdahalede bulunduğunu duyurdu. BİRTEK- SEN yetkilisi çok sayıda gözaltı yaşandığını ifade etti.

Yapılan sosyal medya paylaşımında şunlar kaydedildi:

"Özak Tekstil işçileri bu sabah yine ağır bir jandarma saldırısı ile karşı karşıya kaldı. İşçilerin tamamına yakını ve iki sendika yöneticimiz gözaltına alındı. İşçilere TOMA'yla tazyikli su sıkılıyor, jopla müdahale ediliyor, yaralı işçiler var. İşçiler dağılmıyor. Yüzlerce işçiye göz göre zulüm yapılıyor. Bu zulme sessiz kalmayın! İşçilerin üstüne çöküp hak mücadelemizi sindirmeye çalışıyorlar. İşçilerin sesini kesmeye çalışanlara karşı her yeri Özak direnişi alanına çevirelim! Urfa halkına çağrımızdır! Özak işçilerine sahip çıkın!"