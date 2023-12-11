Üye Girişi
Haberler

Özak Tekstil İşçilerine Polis Müdahalesi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Özak Tekstil'de baskı ve tehdit olduğu gerekçesiyle eylem başlatan işçilere polis tazyikli su ve copla müdahale etti. Birçok işçi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Özak Tekstil'de baskı ve tehdit olduğu gerekçesiyle 15 gün önce eylem başlatan işçilere bugün sabah saatlerinde kolluk kuvvetleri tazyikli su ve copla müdahale etti. BİRTEK-SEN, "İşçilerin tamamına yakını ve iki sendika yöneticimiz gözaltına alındı" açıklamasını yaptı.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Özak Tekstil'de çalışan işçilerin, Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Öz İplik İş Sendikası'ndan istifa edip Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'na (BİRTEK-SEN) üye oldukları için bir kadın işçinin işten atıldığı, fabrikada baskı ve tehdit olduğu gerekçesi ile başlattıkları eylem, on beşinci gününde devam ediyor.

BİRTEK-SEN sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün sabah saatlerinde sendika üyesi işçilere kolluk kuvvetlerinin tazyikli su ve coplu müdahalede bulunduğunu duyurdu. BİRTEK- SEN yetkilisi çok sayıda gözaltı yaşandığını ifade etti.

Yapılan sosyal medya paylaşımında şunlar kaydedildi:

"Özak Tekstil işçileri bu sabah yine ağır bir jandarma saldırısı ile karşı karşıya kaldı. İşçilerin tamamına yakını ve iki sendika yöneticimiz gözaltına alındı. İşçilere TOMA'yla tazyikli su sıkılıyor, jopla müdahale ediliyor, yaralı işçiler var. İşçiler dağılmıyor. Yüzlerce işçiye göz göre zulüm yapılıyor. Bu zulme sessiz kalmayın! İşçilerin üstüne çöküp hak mücadelemizi sindirmeye çalışıyorlar. İşçilerin sesini kesmeye çalışanlara karşı her yeri Özak direnişi alanına çevirelim! Urfa halkına çağrımızdır! Özak işçilerine sahip çıkın!"

Kaynak: ANKA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Şanlıurfa Sendika Şiddet Gözaltı Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 11 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Çeyrek altın rekor fiyatı ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI 11 ARALIK! Gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Kızılcık Şerbeti 43. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler? Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı? AÖF sorular yayınlandı mı? 2023 AÖF CEVAP ANAHTARI! Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Bugün hangi diziler var? 11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title