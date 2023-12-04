Özak Tekstil İşçileri Baskı ve Tehdit İddiasıyla Eyleme Devam Ediyor

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Özak Tekstil'de çalışan işçilerin, Öz İplik İş Sendikası'ndan istifa ederek BİRTEK-SEN'e üye oldukları için bir kadın işçinin işten atıldığı, fabrikada baskı ve tehdit olduğu gerekçesiyle başlattıkları eylem, sekizinci gününde devam ediyor. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, "8 gün önce, bir kadın işçi arkadaşımız sendikamıza üye olduğu için işten atıldı ve daha önce de onlarca işçi arkadaşımız, sendikaya üyelikleri başladığından beri içeride sorgu odalarına çekilip tehdit ediliyor, aileleri aranıp tehdit ediliyor. Kadın işçilere özel olarak mobbing ve baskı uygulanıyor" dedi.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Özak Tekstil'de çalışan işçilerin, Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Öz İplik İş Sendikası'ndan istifa edip Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'na (BİRTEK-SEN) üye oldukları için bir kadın işçinin işten atıldığı, fabrikada baskı ve tehdit olduğu gerekçesi ile başlattıkları eylem, sekizinci gününde devam ediyor.

"KADIN İŞÇİLERE ÖZEL OLARAK MOBBİNG VE BASKI UYGULANIYOR"

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, şunları söyledi:

"Bugün Özak Testil işçilerinin direnişinin 8'inci günü. 8 gün önce, Özak tekstil işçileri içeride patronla bir olup işçileri ezen, patron yanlısı sendikaya karşı tepki gösterip istifa edip toplu halde sendikamıza üye oldukları için gördükleri baskılara, tehditlere karşı mücadele etmek için 8 gündür direniyoruz. 8 gün önce, bir kadın işçi arkadaşımız sendikamıza üye olduğu için işten atıldı ve daha önce de onlarca işçi arkadaşımız, sendikaya üyelikleri başladığından beri içeride sorgu odalarına çekilip tehdit ediliyor, aileleri aranıp tehdit ediliyor. Kadın işçilere özel olarak mobbing ve baskı uygulanıyor. Biz, bu direniş başlamadan bir hafta önce hem fabrika yönetimine hem de bu fabrikanın üretim yaptığı, Live's markasının temsilcilerine buradaki bütün hak ihlallerini ayrıntılı bir şekilde yazıp gönderdik. Direniş başladığından beri de defalarca buradaki hak ihlallerini, buradaki işçi ve sendika düşmanlığını defalarca duyurduk. Mail gönderdik... Ama 8 gündür, dünyanın gözü önünde 450 tane Özak Tekstil işçisi, her türlü hukuksuzluğa, baskılara, müdahalelere maruz kalmaya devam ediyor.

"ŞANLIURFA VALİLİĞİ, PATRONUN TALİMATI VE İSTEĞİ ÜZERİNE EYLEM YASAĞI GETİRDİ"

Şanlıurfa Valiliği, patronun talimatı ve isteği üzerine eylem yasağı getirdi. Burada fabrikanın önünde işçiler barışçıl bir şekilde haklarını ararken bize müdahale edildi. Gözaltına alındık. İşçi arkadaşlarımız darp edildi. Valilik yasağı bitmesine rağmen bugün yine fabrikanın bulunduğu sokağın hem girişinde hem çıkışında barikatlar kurulmuş, jandarma tutmuş, bir yasak kararı olmamasına rağmen hak arayan işçilerin fabrika önüne gitmesine izin verilmiyor. Ama bu yasağa rağmen, hak arayan işçiler bırakılmıyor. Fakat gözümüzün önünde patronun, fabrikanın yöneticilerinin verdiği listeye göre grev kırıcı işçiler işe alınıyor. Yani, bütün Türkiye'nin gözü önünde burada kolluk kuvvetleri Valiliğin emrine göre patronun adına, patronla iş birliği yaparak grev kırıcılığı yapıyorlar. Biz de buna engel olmak için iki giriş kapısının önünde yüzlerce işçi arkadaşımız ile bekliyoruz. Şimdi bütün Türkiye'de ve dünyada Özak işçilerinin sesini duyan, Özak işçilerinin haklı mücadelesinin yanında olduğunu söyleyen herkese somut çağrıyı yapmak istiyoruz; bu fabrika Live's üretimi yapıyor. Live's fabrikadaki tüm hak ihlallerinden sorumludur.

"LİVE'S MARKASI, BİR SORUMLULUK ALMIŞ VE BUNA MÜDAHALE ETMİŞ DEĞİL"

Burada kadın işçilerin taciz edildiği, baskı ile tehdit ile zorla sendika değiştirilmeye zorlandığı ve bu yüzden haksız yere işten atıldığına dair bütün hak ihlallerini herkese duyurduk ama buna rağmen hala Live's markası, bir sorumluluk almış ve buna müdahale etmiş değil. O yüzden bize destek verenlere çağrı yapıyorum; bulunduğunuz her yerde Live's mağazalarının önünde Live's'a karşı harekete geçirmeye çağırıyoruz. Biz biliyoruz ki, Live's sorumluluk alsa bu hukuksuzluğa, hak ihlalerine müdahale etse sorunlar çözülecek. Günlerdir, 500 işçi dışarıdayken; yasa dışı bir şekilde İŞKUR üzerinden başka bir fabrika üzerinden işçi alımları yapıyorlar ve şu anda Polonya'dan Live's adına denetim yapmak için içeride bir heyet olduğunu biliyoruz. Ama hak arayan 500 işçi barikatların dışındayken içeride baskı ile tehdit ile işten atma tehdidi ile içeride tutulan işçiler ile görüşüyorlar. Ama bizimle görüşmüyorlar. O yüzden Özak Tekstil'de işçilere uygulanan bu haksızlığa ortak olunuyor. Türkiye'deki herkesin Özak işçilerle dayanışmaya çağırıyoruz."